¿Tu móvil está dando un extraño error con Android Auto? Tranquilo, es un fallo generalizado

Android Auto se ha convertido en una de las mejores formas de acceder a toda la información de nuestro teléfono cuando estamos conduciendo. Es un sistema que se ha extendido por los coches de prácticamente todos los fabricantes, y muestra toda esta información de forma segura para la conducción. Pero de vez en cuando deja de funcionar, o no lo hace como nos gustaría. Es el caso que hemos conocido ahora, en el que multitud de usuarios están viendo el mismo fallo en las pantallas de sus coches, algo que no deja de ser curioso, pero que tiene una explicación, si es que tú también has visto ese mensaje de que el “teléfono no responde”

¿Qué está pasando?

Pues bien, son muchos los usuarios que están viendo en las pantallas de sus vehículos mensajes de todo tipo con un error de Android Auto. Estos van desde que la sincronización no puede iniciar Android Auto, a la pantalla de conexión de Android Auto congelada, o que el teléfono no responde y que Android Auto se ha desconectado. Son todo tipo de mensajes que probablemente dependen del coche y del fabricante, pero que en todos los casos denotan el mismo problema, que no hay conexión con el teléfono, y que por tanto no podemos mostrar la información de este en el sistema de info entretenimiento.

Parece ser que estos problemas están ocurriendo sobre la versión 7.8.6 de Android Auto, que se ha estado descargando en los últimos días en multitud de vehículos. Tal y como hemos podido conocer gracias a 9to5Google, en los últimos días las incidencias reportadas en los foros de soporte de Google han superado las 100, por lo que seguramente sean muchos más los usuarios afectados por estos problemas. Además, no solo afecta a numerosos coches, sino también a un gran número de modelos diferentes de smartphones. Véase que algunos de los móviles reportados con problemas son los Samsung Galaxy S9, S10, S20, S21, S22, Note 20 o Galaxy Z Flip 3, así como otros teléfonos de Xiaomi, OnePlus o la propia Google y sus Pixel.

En estos problemas no tendría nada que ver la versión de Android de nuestro teléfono, ya que lo que parece es que los problemas están ocurriendo con Android Auto de manera independiente del software que tenga nuestro teléfono. Así que todo hace indicar que será solo cuando se actualice Android Auto en los vehículos más allá de esa versión 7.8.6, cuando los problemas puedan solventarse para evitar que la comunicación entre los móviles y el vehículo deje de funcionar.

¿Qué se puede hacer de momento?

Pues bien, la única posibilidad de parar estos errores, y de forzar de alguna manera que todo vuelva a la normalidad, es el volver a una versión anterior de Android Auto, desinstalando la actual e instalando la anterior. Pero esto es algo que no todos los usuarios podrán hacer de forma solvente. Otra posibilidad es apuntarse a la beta de la aplicación que a día de hoy no está dando problemas curiosamente. Es de esperar que todo se resuelva en los próximos días.

