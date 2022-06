Un error de Google Maps en Android Auto desespera a muchos usuarios, hay solución

La app de Google Maps es la esencia, el centro de Android Auto, ya que es gracias a ella como obtenemos las indicaciones necesarias para llegar a nuestro destino, que es básicamente lo que buscamos cuando vamos en nuestro coche. Pues bien, esta función ha estado dando muchos problemas en los últimos días, ya que básicamente se ha quedado anclada en el modo oscuro, independientemente de que sea de día o de noche. No pasad nada porque sea de noche y tengamos este modo activado, pero no es tan agradable cuando también ocurre lo mismo cuando es de día, ahí ya es molesto.

¿Qué está pasando?

Pues bien, como ya os avanzábamos, parece que el modo oscuro no está funcionando como se esperar tanto en Android Auto como en cualquier otra aplicación. Y es que los modos oscuros se pueden configurar en modo automático, lo que quiere decir que según la hora del día o de la noche, cambian automáticamente de modo a oscuro si anochece o de nuevo a claro si se hace de día. Y eso no está funcionando actualmente, ya que el modo oscuro se ha quedado completamente atascado en este aspecto.

Vamos, que este modo no funciona como debería. Pues bien, parece que este problema se soluciona de una forma bastante sencilla, como vais a poder comprobar. Pero mientras eso no ocurra, la realidad es que está desesperando a muchos usuarios que preferirían n o tener que estar pendientes de que este modo se active o desactive cuando debe, pero hay una solución que es bastante sencilla, aunque no está al alcance de todos. Y es que es la versión beta de la aplicación la que nos ofrece una solución a este problema, por lo que debemos hacer es sumarnos al programa beta de Google Maps para acabar con el mal funcionamiento, ya que se trata de algo que no va bien en la app de Google, y que por tanto se traslada a Android Auto, que bebe de ella para las indicaciones.

Cómo activar el modo oscuro en Android Auto | Google

Así que esa es la manera de resolverlo, es de esperar que se estrene la nueva actualización con esta solución en unos días, ya que, si está en la beta, es de esperar que pronto salte para todos, es lo normal. De todas formas, hay que estar atentos a la Play Store para comprobar si hay nuevas actualizaciones, ya sea de la versión beta o la estándar. En cualquier caso, son cosas que pasan, a esta y a otras muchas apps que no siempre funcionan como esperamos o como queremos. Es normal que con ciertas actualizaciones sea más o menos fácil que se produzcan este tipo de problemas, porque lamentablemente no siempre las cosas salen como deben.