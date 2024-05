Microsoft lanzará su propia tienda de apps de iOS y Android, ¿cuándo?

El mercado del software para dispositivos móviles está sufriendo una importante transformación. Y es así gracias a que la legislación de la Unión Europea está exigiendo a los grandes actores de la industria una apertura que reduzca el riesgo de monopolio de estas. Y es que sobre todo en el caso de iOS, no ha sido hasta ahora cuando ha sido posible contar con nuevas tiendas alternativas a la App Store. Algo que no ha pasado con Android, donde disfrutamos desde hace años de varias tiendas de apps y de la instalación de estas. Y esto ahora da pie a que gigantes como Microsoft vean rentable su propia tienda de apps.

Nuevo Xbox Store

La tienda de Xbox lleva años ofreciéndonos videojuegos no solo en las consolas de los de Redmond, sino también en los PCs a través de Windows. Pero ahora quieren abrir una nueva tienda, que sea capaz de competir en el lucrativo mercado de las apps y juegos móviles. Y ahora conocemos que eso sería exactamente lo que estaría preparando Microsoft de cara a un nuevo lanzamiento el próximo mes de julio.

Xbox Game Pass Ultimate | Xbox

La información viene de Bloomberg, donde la presidenta de Xbox, Sarah Bond, ha desvelado cuándo van a lanzar su nueva tienda, teniendo en cuenta las estrictas reglas del juego que Apple ha impuesto después de abrir su ecosistema a tiendas y apps de terceros. Según sus palabras, la nueva tienda va a contar con títulos como Candy Crush, o el también popular Minecraft, propiedad de Microsoft.

De momento la tienda tendrá formato web, ya que de esta manera será más fácil expandirla por distintas regiones, ya así evitar las diferentes regulaciones de ciertos ecosistemas cerrados, en clara alusión a la tienda de Apple. Así que será en apenas un par de meses cuando tengamos nueva tienda de Xbox, eso sí, volcada en este caso los juegos móviles, para iOS, el sistema operativo de los iPhone, y para Android también.

La idea de Microsoft es que el universo Xbox sea lo más amplio posible, y que con él no sea necesario contar con cuentas en distintas tiendas, sino que todo lo podamos disfrutar en un mismo lugar, independientemente de la plataforma que tengamos. En caso de una integración total, la tienda ya ofrecería juegos de sus videoconsolas, de Windows, de Android y también de iOS. Por lo que el enfoque de Microsoft no parece equivocado desde luego.

Una vez más, la clave del éxito residirá en el catálogo que haya disponible en esta tienda. Lo hemos visto durante muchos años con la tienda de Amazon, que es popular, pero que no ha llegado a superar nunca a la de Google en Android, ya que el catálogo no es tan amplio. Y es muy posible que algo que encuentras en la Play Store no lo puedas disfrutar en su tienda. Así que ese es el verdadero reto para Microsoft, ofrecer una tienda lo suficientemente potente como para plantearse dejar de lado la App Store y la Play Store, sin duda un esfuerzo titánico el que tienen por delante.