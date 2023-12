Cómo eliminar la aplicación de Xbox en Windows

Windows se ha ganado a pulso ser el sistema operativo más utilizado a nivel mundial. Ya solo el hecho de ofrecer soporte para cualquier aplicación marca la diferencia con sus rivales. Por no hablar de su facilidad de instalación, curva de aprendizaje y sistema intuitivo.

Por no hablar de la gran cantidad de trucos que hay para este sistema operativo. El problema es que cada vez hay más aplicaciones innecesarias y que puedes no necesitar. Y un buen ejemplo lo tenemos en la aplicación de Xbox.

Una app que está diseñada para proporcionar una experiencia de juego integrada y mejorar la forma en que los jugadores interactúan con los juegos de Xbox y con la comunidad de Xbox en PCs con Windows.

El problema es que, si no juegas de forma habitual, o tienes un ordenador para trabajar, esta aplicación es completamente innecesaria. Por lo que es mejor que la borres sin piedad.

Cómo borrar la aplicación de Xbox paso a paso

Como te hemos dicho, la app de Xbox es de lo más completa, y te ayuda a instalar juegos de Microsoft fácilmente, añade soporte para el mando oficial de la consola… Pero si no utilizas este servicio porque sencillamente no juegas, está ocupando un espacio en tu ordenador completamente innecesario.

Xbox en el E3 2018 | Microsoft

Además, y viendo lo fácil que es borrar esta aplicación, vamos a ver los pasos que debes seguir.

Primero, pulsa la tecla de Windows y escribe “Xbox” sin las comillas.

Verás que la aplicación aparece al momento

Haz click con el botón derecho del ratón sobre el icono de la app en sí

Ahora, dale a Desinstalar

Confirma que quieres desinstalar la app de Xbox

Sigue los pasos indicados por Windows.

Como habrás visto, es un proceso tan sencillo que no te llevará más de unos segundos. Aunque igual no te ha resultado tan sencillo y has visto que Xbox se vuelve a instalar sin motivo alguno. Si es el caso, tocará ponerse serio.

Borra aplicaciones con Powershell

En este caso, acudiremos a Powershell. Por si no conoces esta herramienta, decir que PowerShell es una interfaz de línea de comandos (CLI) y un lenguaje de scripting de Microsoft. Se utiliza para automatizar tareas en sistemas Windows, así como en otras plataformas compatibles, como Linux y macOS.

Además, es el mejor aliado para borrar apps que se niegan a desaparecer. Para ello, sigue estos pasos indicados por los compañeros de XDA.

Pulsa en la tecla de Windows

Escribe “Powershell” sin las comillas

Ahora, pulsa sobre el icono con el botón derecho del ratón y dale a Ejecutar como administrador

Si has seguido los pasos, verás que ahora aparece una ventana en negro. Ahora debes escribir kuno de estos códigos:

Para borrar la app de tu usuario

get-appxpackage *xboxapp* | remove-appxpackage

Para borrar la app de todos los usuarios en Windows

get-appxpackage -allusers *sodaapp* | Remove-AppxPackage

Si quieres borrarla de todos los usuarios y evitar que se instale en el futuro

get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like “*xboxapp*”} | remove-appxprovisionedpackage –onlinedsda

Como verás, es un proceso muy sencillo, por lo que no dudes en seguir este tutorial paso a paso.