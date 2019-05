Minecraft Earth ya es oficial, con realidad aumentada para seguir el camino de Pokémon GO

Minecraft se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Ahora precisamente se cumplen diez años desde que este juego llegara por la puerta de atrás a nuestros PC. Ahora es una franquicia de gran éxito que ha dado el salto a todas las consolas posibles, se ha convertido en aventuras gráficas y además ahora celebra su cumpleaños con su primer salto a la realidad aumentada. Un juego que sin duda revolucionará la forma en que jugamos a Minecraft, y a su vez servirá de cierta competencia para Pokémon GO, el juego de Nintendo que abrió la lata del entretenimiento masivo con la realidad aumentada.

Así es Minecrat Earth

Microsoft no ha querido hacer de este juego una simple demostración de lo que podría ser Minecraft en un entorno virtual, sino que es un título que ofrece tantas o más posibilidades que el juego normal, ya que en él podemos encontrar los mismos bloques y herramientas del juego original, aunque esta vez adaptados a un entorno virtual. Por lo tanto la experiencia de juego de Minecraft no debería verse afectada, sino todo lo contrario, amplificada por la posibilidad de poder interactuar con nuestro entorno como no lo habíamos hecho nunca. De esta manera, y tal como podéis ver en el tráiler del juego publicado por Microsoft, cualquier rincón del mundo real se convertirá en un sitio ideal para crear nuestras construcciones o interactuar con los animales y criaturas disponibles.

Este nuevo juego de Minecraft utilizará la tecnología de Open Street Maps para ofrecer toda la información real de las calles y lugares por los que transitamos en el juego gracias a la realidad virtual. La principal característica de Minecraft, la de encontrar los bloques que necesitamos para nuestras construcciones, y la minería aparejada a ello, se podrá seguir haciendo virtualmente de la misma forma, con la diferencia de que estaremos esculpiendo el mundo que nos rodea. Habrá mini juegos con los que podremos conseguir materiales extraños y poco comunes para nuestras construcciones. Como en Pokémon GO, los jugadores irán aumentando su nivel dentro del juego a medida que van avanzando en él. Las Rupias son las monedas de este Mincraft Earth y con ellas podremos hacernos con nuevos objetos y contenidos exclusivos para mejorar nuestro desempeño con el juego.

La tecnología que ha utilizado Microsoft para desarrollar el mundo virtual ha sido ARCore, gracias a lo cual podemos jugar en un mundo virtual que se aloja dentro de nuestro mundo real, de la misma forma que lo hacemos en el Minecraft original. Una excelente noticia es que este Minecraft de realidad aumentada será gratis, y cuando decimos gratis, sin cajas con objetos para comprar u otro tipo de compras en la app que sean imprescindibles para avanzar. Las habrá, pero no serán necesarias para poder disfrutar del juego. Este nuevo título de Minecraft llegará a las tiendas digitales durante este verano, y estará disponible tanto para iOS como para Android. Sin duda va a ser una de las sensaciones del verano, con la llegada del buen tiempo. Estamos deseando ver en acción este juego para comprobar si es tan atractivo visualmente y tan jugable como se puede apreciar en el tráiler lanzado por Microsoft.