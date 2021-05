Microsoft anuncia la actualización de Windows 10 más importante de la última década

Windows se ha convertido a lo largo de los años en el sistema operativo para ordenadores personales más importante del mundo. Lo ha sido desde los años 90, y solo la llegada de Android y sus tres mil millones de dispositivos activos ha podido relegar a este sistema a un plano menos protagonista. Pero somos muchos los que seguimos utilizando este sistema operativo a diario, y como es lógico, le encontramos muchas características que son claramente mejorables. En ese sentido Microsoft sigue tomando nota de todo lo que se puede mejorar, y a la vez qué pueden aportar para ofrecer nuevas experiencias. Y eso es precisamente lo que los de Redmond han anunciado ahora, una gran actualización que será capaz de ofrecer más y mejores experiencias.

Windows dará un salto de gigante

Eso es lo que nos viene a decir el máximo responsable de la firma, Satya Nadella, que ha realizado su discurso de apertura del Build 2021 avanzando un anuncio importante. Y es que ha presumido de que ha estado probando la próxima generación de Windows durante los últimos meses. Algo que evidentemente nos hace pensar que esta actualización será algo más que un simple parche de seguridad. En ese discurso ha dicho literalmente que “Pronto compartiremos una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década” lo que lógicamente no ha pasado desapercibido.

Y centrándose en el público que en ese momento mayoritariamente estaba siguiendo su discurso, le dijo a los desarrolladores que será un sistema capaz de crear más oportunidades económicas tanto para desarrolladores como para creadores. Según el CEO de Microsoft, con esta nueva actualización generarán más oportunidades para todos los desarrolladores y creadores para el sistema operativo, ya que ofrecerán la plataforma más innovadora, nueva y abierta para crear, distribuir y monetizar más aplicación. Y según él, todo esto lo dice con información de primera mano, ya que ha estado utilizando el nuevo sistema operativo durante meses.

Y parece que el nuevo enfoque de Microsoft para mejorar Windows 10 y sobre todo para hacer el sistema más atractivo para los desarrolladores tiene que ver con la nueva tienda de aplicaciones de Windows, que está sufriendo cambios profundos en los últimos meses. Esta nueva tienda, y novedades importantes en la interfaz de Windows compondrán esa nueva versión a la que alude el CEO de la compañía como la más importante de la última década. Así que en el futuro podemos esperar grandes novedades respecto del sistema operativo de Microsoft.

Los de Redmond nos han emplazado a conocer más detalles del nuevo Windows pronto, aunque de momento no hay una fecha clara al respecto. Las palabras de Satya Nadella apuntan a que los grandes cambios vendrán de la mano de la tienda, que se ha rumoreado en los últimos meses que podría albergar apps de terceras tiendas. Y el hecho de que Nadella se refiera continuamente al nuevo Windows y no a Windows 10 no lleva a pensar que estamos ante una nueva generación del sistema operativo, con una nueva denominación y por tanto fruto de una de esas grandes actualizaciones que solo llegan al sistema operativo cada lustro o más.