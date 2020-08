Cómo encontrar fotografías usando el mapa de calor de Google Fotos

Durante el verano vamos a la playa, al campo, a visitar el pueblo con la familia, a ciudades extranjeras o a descubrir parajes desconocidos. El móvil se convierte en uno de nuestros mejores aliados y captura todos esos viajes para poder rememorarlos una vez hayamos vuelto a casa. Ahora, Google Fotos te ofrece poder verlas de nuevo sabiendo los lugares exactos en los que se tomaron gracias a su opción de mapa de calor. Te contamos cómo activar esta visualización en el vídeo.

Google ha implementado una nueva modalidad de visualización de fotos con el empleo del mapa de calor. Este sistema se basa en el uso de una serie de colores en forma de ondas. En la superficie del mapa, se nos indican las zonas en las que hemos tomado fotografías y en las que no. Al contrario que otras aplicaciones, no ves cuadrados o círculos en los lugares en los que has realizado fotografías con el número total de ellas, sino que cubren la superficie en la que has estado utilizando la cámara de tu móvil. Cuanto mayor sea el número de fotos sacadas, más intensos y rojizos serán los colores.

Cuando estés viendo estas zonas, podrás hacer zoom en los lugares marcados con la existencia de fotografías. Además, se te mostrará la pantalla dividida en dos partes, para que puedas navegar por tus fotos con normalidad o localizar una en concreto.

Antes, Google simplemente te permitía ver una lista llamada ‘Sitios’, en la que se mostraban los nombres de los lugares que habías visitado. Con el nuevo rediseño, no solo tienes la opción del mapa de calor. La antigua sigue estando disponible para los usuarios que lo deseen.

En este vídeo te contamos paso a paso cómo instalar Google Fotos y utilizarlo para poder ver los lugares exactos en los que realizaste tus fotografías.

SEGURO QUE TE INTERESA

Google Fotos: Así puedes acceder a tus historias más recientes:

Cómo crear una película con tus fotografías desde Google Fotos: