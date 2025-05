La magia de NotebookLM no tiene límites, ahora también hace resúmenes de vídeo

No hay día en el que la IA no nos sorprenda con algo nuevo, y más en esta semana en la que Google está enseñando todo su músculo en esta área. En el Google I/O hemos conocido muchas novedades sobre Gemini y todas sus variantes, y ahora nos fijamos en una que nos parece sencillamente asombrosa. Porque si de por sí nos parece increíble tener en el móvil una aplicación que nos permite crear conversaciones al estilo de un podcast desde un simple prompt, su evolución no es menos sorprendente.

Así funcionará esta nueva herramienta

El Google I/O está dando tanta actualidad sobre la IA de Google que es mejor ir dosificándola para evitar la saturación total. En este caso, durante la presentación de esta semana, Google ha mostrado cómo funciona la nueva característica de NoteBookLM, y es tan sorprendente como la de audio.

Si actualmente con esta herramienta podemos crear un resumen de vídeo de un tema creado a partir de distintas fuentes, en este caso, lo que podemos hacer con todo eso es generar un vídeo explicativo sobre toda esa información que se ha recopilado desde las distintas fuentes. Esto ahora es oficial, pero hace ya unos días que los desarrolladores habían dado pistas en las redes de que esta función estaba a punto de ser oficial.

Concretamente, ahora, dentro de las opciones de Studio en NotebookLM, podemos ver un nuevo botón, que nos permite hacer los resúmenes de vídeo, y que se denomina Resumen de vídeo. Obviamente, es pronto para que llegue a todos los usuarios, pero pronto podremos ver qué tal funciona esta característica, y hasta qué punto la IA será capaz de recrear las conversaciones sobre un determinado tema con credibilidad, ya que es algo mucho más exigente que generar los resúmenes de audio.

Pero hay más novedades que están llegando a NotebookLM, algunas de ellas ya disponibles incluso en la aplicación móvil. Como la opción de unirse al resumen de audio, esto nos permite interrumpir la conversación para que esta cambie de rumbo, o simplemente para hacer preguntas con cierto calado que puedan darle un sentido diferente a la conversación.

Y no solo esto, sino que en I/O de Google también hemos visto que ahora podremos dar mejores instrucciones a la IA a la hora de generar los resúmenes. Ya que será posible especificar la duración aproximada del resumen de audio. Ahora, por defecto, los resúmenes tienen la longitud que dicta más o menos el documento recopilado, aunque la mayoría de veces se mueve entre los 5 y 10 minutos. Eso ahora cambiará, y podremos personalizarlo también para generar el resumen mejor adaptado a nuestras necesidades.

Sin duda es una de las mejores funciones de la IA de Google, y uno de los mejores ejemplos de que los de Mountain View han cogido la sartén por el mango a la hora de convertir la IA generativa en el mejor complemento para ser más productivos y mejores tanto en el trabajo, como los estudios, e incluso a la hora de entretenerse.