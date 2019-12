Estamos solo a unos días de que se celebre el sorteo más importante del año, y no por cuantía de premios, sino sobre todo por tradición. La Lotería de Navidad es ese evento del que prácticamente nadie podemos escapar, porque son casi todas las personas que nos rodean las que participan, lo que nos lleva inevitablemente a terminar participando de una manera u otra. Y lo que en su momento hacíamos a través de las páginas de un periódico, conocer si nuestro número había sido premiado de alguna forma, ahora podemos llevarlo a cabo fácilmente desde nuestro móvil.

Así puedes enterarte de si has tenido suerte con tu décimo

No es que haya vivido esa experiencia nunca, pero lo normal es que si te toca el gordo de la Lotería no tengas que hacer nada por saberlo, entre las noticias de la televisión, Radio e Internet, vas a enterarte casi al instante de que eres el afortunado ganador. Pero si se trata de alguna pedrea o terminación, puede que te cueste más saber si has tenido suerte y arañado algún premio. Pero para eso llevamos nuestro móvil en el bolsillo, para saber al instante si hemos sido agraciados con algún tipo de premio.

El código de barras que debemos escanear | Loterías y apuestas del Estado

Para ello podemos recurrir a sendas apps que nos van a informar fácilmente sobre si nuestro décimo ha sido premiado. Sin duda uno de los métodos más cómodos es el de escanear el décimo con el móvil. Todo gracias a una app llamada “escáner de loterías y apuestas” que podemos descargar desde la Play Store de Google en Android. También tenemos otra app para el iPhone que podemos descargar desde iTunes y que nos permite escanear con el teléfono el décimo para conocer qué premios ha obtenido.

Esta es una app que nos sirve para conocer el resultado de cualquier sorteo que se celebre a lo largo del año, lo que incluye también la Lotería de Navidad. No hay más que instalar la app y escanear el código de barras que podemos encontrar en el frontal del billete. Con eso la app ya podrá identificar el décimo, su número y devolvernos si ha sido o no premiado. Además nos dirá la cuantía exacta que nos corresponde en base a los premios que se entregan en cada uno de los sorteos. Una app que nos dice si hemos sido premiados en los siguientes sorteos:

Lotería Nacional Jueves / Sábado, Lotería de Navidad / El Niño, Bonoloto, Primitiva, EuroMillones o Gordo de la Primitiva. Un modo muy interesante de uso de esta app es la de las notificaciones. No tenemos que esperar al día del sorteo para escanear y saber si tenemos premios, sino que ahora mismo puedes escanear todos los décimos en la app, para que se queden almacenados. Una vez que se celebre el sorteo, recibiremos notificaciones en nuestro móvil que nos avisarán si hemos sido premiados. De esta manera según vayamos recopilando décimos podemos ir añadiéndolos y así no tener que hacer nada el día del sorteo, y esperar a que sea la app la que nos de la buena nueva. Ojala tengáis mucha suerte en el sorteo de este domingo.