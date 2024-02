¿Llegará este año Windows 12 a nuestros ordenadores?

Tras el inesperado lanzamiento de Windows 11 cuando nadie lo esperábamos, y creíamos que Microsoft no volvería a lanzar versiones consecutivas, sino actualizaciones de un Windows sin numeración. Ahora muchos esperamos la llegada de Windows 12 a nuestros ordenadores, y parece que ahora tenemos algo más de información a este respecto. Porque todo apunta a que no, que este año no tendremos esa esperada nueva versión, aunque no es algo que nos debiera preocupar, ya que igualmente vamos a poder disfrutar de muchas novedades en este sistema operativo.

¿Qué pasará finalmente?

Pues tras muchos dires y diretes, ha sido la propia Microsoft la que ha confirmado qué va a pasar este año con su sistema operativo. En una publicación para anunciar otra característica diferente del ecosistema de Windows, ha anunciado que la versión 24H2 de Windows 11 va a ser la gran actualización de este año 2024, lo que de facto descarta cualquier actualización a Windows 12. Si lo dice de esta manera Microsoft, es evidente que no hay cabida para un salto de versión del sistema operativo.

Así que habrá que esperar al menos hasta 2025 para poder recibir el nuevo Windows 12, algo que por otro lado no es una mala noticia para quienes no tenemos la intención de pagar o dar el salto a un nuevo sistema operativo que deje a nuestro actual PC en desventaja con otros por limitaciones técnicas. Y aunque no se trate de un nuevo sistema operativo, desde luego podríamos considerar la actualización 24H2 como una de las más importantes de la historia de Windows.

La IA irrumpirá con fuerza

Y es que se espera que esta gran actualización que recibiremos en 2024 será la más importante en años, sobre todo porque dará la bienvenida a todo el ecosistema de Copilot, la inteligencia artificial generativa de Microsoft basada a su vez en el GPT de OpenAI, de la que Microsoft es uno de sus máximos accionistas. Porque esta será la mayor actualización de la historia del sistema operativo en términos de IA.

Según la propia Microsoft, el calendario anual de actualizaciones se compondrá de una gran actualización, que llegará en la segunda mitad del año, dejando de lado obviamente todas aquellas actualizaciones menores que llegan al teléfono como consecuencia de vulnerabilidades de seguridad que deben ser solventadas cuanto antes.

La realidad es que no deberíamos estar decepcionados con estas informaciones, ya que lo verdaderamente importante es que en estas actualizaciones sigan llegando importantes novedades, y en este caso está garantizado que nuestro sistema operativo va a ser muy distinto con la que va a llegar durante este año 2024.

Así que, si Windows 12 llega, lo hará el próximo año. Y por lo que hemos conocido hasta ahora, podrían cambiar mucho las cosas, hasta el punto de que el sistema operativo cambie por completo su distribución, y se convierta en un producto de suscripción. Algo que cambiaría por completo nuestra percepción de este, y quizás la manera en que lo utilizamos, como un servicio de streaming más. Y es que sí, también podríamos tener versiones virtuales al más puro estilo del juego en streaming.