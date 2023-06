Keep se actualiza en tu reloj con Wear OS con una función genial

Google Keep es sin duda de las apps más populares de los de Mountain View, y no porque haga nada extraordinario, sino porque simplemente es capaz de brindarnos información de esa que en otros casos perderíamos en miles de post it y lo mejor de todo, consultable desde cualquier dispositivo. Y eso se extiende también al reloj, ya que en WearOS, el sistema operativo de Google, tenemos la posibilidad de consultar todas nuestras notas rápidamente, y de la manera más sencilla. Y si alguna de esas notas es especialmente importante, ahora la vas a poder tener siempre más a mano.

¿Para qué sirve esta nueva tarjeta?

Pues bien, como sabéis, en Wear OS es posible añadir distintas tarjetas al teléfono, que son algo así como widgets que nos dan acceso a información de las apps incluso sin tener que acceder a ellas. Pues bien, ahora esta app cuenta con su propia tarjeta, lo que nos permite tenerla a mano siempre con una nota. Esta lógicamente será nuestra favorita en cada momento, ya que se puede personalizar. El nuevo Google Keep para Wear OS en su versión más actualizada puede ofrecernos esta funcionalidad.

La nueva tarjeta de Google Keep | Tecnoxplora

Ahora, cuando accedes al menú de gestión de tarjetas, tanto desde la propia esfera del reloj como desde la app de Wear OS o de tu fabricante del reloj, es posible añadir una para esta aplicación de Google. Al hacerlo, podemos seleccionar una de las notas que tenemos en nuestra cuenta, cualquiera que nos apetezca. Al hacerlo, esta se mostrará siempre entre las tarjetas del reloj, en la posición que hayamos elegido. De esta manera, siempre podremos verla actualizada, y así evitarnos abrir la app, ya no solo en el teléfono, sino sobre todo en el reloj.

Es una manera de sacarle más partido a la app sin tener que estar abriéndola constantemente. La funcionalidad con esta nueva tarjeta la tenemos disponible en la última versión de la aplicación. Sabrás si tienes esta nueva versión si al acceder a las tarjetas tienes una nueva disponible con Keep. Estamos sin duda ante una actualización que nos permite disfrutar mucho más de esta app, que sin duda es una de las más útiles que podemos tener no ya en nuestro reloj, sino también en el reloj.

¿Cómo se añade esta nueva tarjeta?

Pues como os decimos, depende del fabricante, ya que por ejemplo en el caso de Samsung solo tienes que pulsar prolongadamente sobre la esfera del reloj, para que aparezcan todas las tarjetas disponibles. Selecciona la de Keep y a su vez la nota que quieres dejar de forma permanente en el inicio del reloj. Y lo mismo desde la app de Wear OS, solo hay que acceder al menú de tarjetas para encontrar la nueva de Keep y añadirla. Más sencillo imposible desde luego.