Juegos y apps más descargadas de la App Store de Apple en 2020

Google ha hecho pública la lista de mejores apps y juegos dentro de su tienda Play Store, eligiendo las que han destacado en cada categoría por encima de las demás, con planteamientos originales y populares para los usuarios. En esta ocasión Apple ha hecho lo propio, aunque con una diferencia principal, como es la de recopilar las apps que cuentan con más descargas dentro de la tienda, su App Store. Es otra manera de saber qué ha sido lo mejor en el ecosistema de Apple, según las preferencias de los usuarios. Esta es la lista completa.

Logo de la App Store | Apple

Apps gratuitas para iPhone más descargadas

ZOOM Cloud Meetings

TikTok

Disney+

YouTube

Instagram

Facebook

Snapchat

Messenger

Gmail

Cash App

Apps de pago para iPhone más descargadas

TouchRetouch

Procreate Pocket

Dark Sky Weather

Facetune

HotSchedules

AutoSleep Track Sleep

The Wonder Weeks

SkyView

Shadowrocket

Sky Guide

Juegos gratuitos para iPhone más descargados

Among Us!

Call of Duty: Mobile

Roblox

Subway Surfers

Ink Inc. – Tattoo Drawing

Magic Tiles 3: Piano Game

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Out

Coin Master

Cube Surfer!

Juegos de pago para iPhone más descargados

Minecraft

Plague Inc.

Heads Up!

Monopoly

Bloons TD6

Geometry Dash

NBA 2K20

Grand Theft Auto: San Andreas

The Game of Life

True Skate

Apps gratuitas para iPad más descargadas

ZOOM Cloud Meetings

Disney+

YouTube

Netflix

Google Chrome

TikTok

Amazon Prime Video

Gmail

Hulu

Google Classroom

Apps de pago para iPad más descargadas

Procreate

GoodNotes 5

Notability

Duet Display

Teach Your Monster

LumaFusion

Affinity Designer

Toca Hair Salon 3

9: Toca Life: Hospital

Toca Kitchen 2

Juegos gratuitos para iPad más descargados

Among Us!

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

Ink Inc. Tattoo Drawing

Call of Duty: Mobile

Subway Surfers

Dancing Road: Color Ball Run!

Tiles Hop EDM Rush

Mario Kart Tour

Save The Girl!

Juegos de pago para iPad más descargados

Minecraft

Monopoly

Bloons TD 6

Plague Inc.

Geometry Dash

The Game of Life

Five Nights at Freddy’s

Human: Fall Flat

Stardew Valley

Terraria

Juegos Arcade más descargados

Sneaky Sasquatch

Hot Lava

Skate City

Sonic Racing

PAC-MAN Party Royale

SpongeBob: Patty Pursuit

Oceanhorn 2

Crossy Road Castle

WHAT THE GOLF?

LEGO Brawls

Como veis esta lista es diferente a la de Google porque se eligen los juegos y apps más descargados. Por esa razón nos encontramos entre ellas a algunas como Zoom, que han disparado sus descargas en época de confinamiento, cuando había que relacionarse con la familia y amigos exclusivamente de forma virtual, con videollamadas. Sin duda una lista del que podíamos imaginar a muchos de sus integrantes, sobre todo hablando de juegos. Con grandes éxitos como Among US y otros que han disparado sus descargas durante la pandemia, como en el caso de Plague Inc, un juego donde el objetivo es infectar mortalmente al mayor número de personas a nivel mundial con virus de todo tipo. Sea como fuere es un excelente punto de partida para seguir entreteniéndose y siendo productivos con nuestros iPhone y iPad también durante 2021.