La aplicación de mensajería de Facebook es básicamente una app con un enorme contenido social. De hecho sin la relación con otras personas esta app no tendría ningún sentido. De ahí que es interesante saber manejar en todo momento las opciones que nos ofrece la aplicación para poder aumentar nuestro círculo de contactos y personas que pueden chatear con nosotros. Y los grupos son sin duda básicos a la hora de poder llegar a más personas y departir con un mayor número de ellas de todo tipo de temas.

Así puedes enviar un enlace para invitar a nuevos contactos a un grupo

WhatsApp se ha preocupado de que cada vez sea más difícil poder escribir en un grupo, salvo que tengamos la autorización de sus administradores. Esa es la clave, que podamos gestionar todos los aspectos del grupo si contamos con esos credenciales. Pues bien, una vez que sabemos que somos administradores, lo vamos a saber porque vamos a poder ver determinadas opciones en la gestión del grupo, vamos a poder enviar fácilmente la invitación a otra persona. Es algo que podemos hacer tanto a través de WhatsApp Web como de la app de WhatsApp.

Desde aquí podemos enviar los enlaces | Tecnoxplor

Para ello debemos entrar en el grupo al que queremos invitar a esa persona, y pulsar sobre el perfil del grupo en la parte superior del chat, donde aparece la foto de perfil del grupo. Una vez dentro debemos deslizarnos por el menú, hacia abajo, pasando la descripción, los archivos de grupo, los ajustes de grupo, para llegar a una opción llamada “enlace de invitación de grupo” que es distinto de añadir participantes al grupo. En este segundo se trata de añadir directamente a una persona, y en el segundo se trata de hacerlo con más orden. De esta manera al pulsar sobre este botón veremos un enlace web, que podemos compartir de diferentes maneras. Algo que podemos hacer con los distintos iconos que tenemos en la parte inferior. Como enviar el enlace a través de un chat de WhatsApp, copiar el enlace para pegarlo en otro lugar, compartir enlace a través de otra app o bien anular el enlace para abortar esta operación. En la versión web no tenemos la opción de compartir enlace a través de otras apps por cuestiones obvias.

Esto es lo que recibe la persona que se unirá al grupo | Tecnoxplora

Una vez que la persona a la que hemos enviado introduce el enlace en un navegador web, verá la imagen adjunta, en la que pulsando el botón verde aparecerá directamente en la sala de chat del grupo, desde el que podrá participar como cualquier otra persona. Sin duda esta es la mejor manera de añadir a otros contactos a un grupo de WhatsApp, sobre todo si queremos que estas personas no sientan una invasión en su intimidad entrando en un grupo en el que a lo mejor no quieren participar. Enviar un enlace de este tipo siempre es lo más adecuado, porque esa persona en todo momento puede elegir si quiere participar o no en el grupo, y no se encuentra con la sorpresa de participar en él instantáneamente.