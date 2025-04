Instagram lanza Edits, su clon de Capcut

La edición de vídeo se ha convertido en algo a la orden del día para muchos usuarios que hasta hace poco no eran para nada expertos en esta materia. Hoy en día personas que no se dedican profesionalmente a la edición de vídeo pueden hacer cosas muy decentes con Capcut, el editor rápido más popular, que es el que se utiliza para crear contenidos en TikTok. Meta ha tomado nota de que sin un editor de vídeo sencillo no es posible que más personas puedan añadir nuevos vídeos a sus cuentas y compartirlos con otras personas. Por eso acaban de lanzar Edits, su nuevo editor, que básicamente clona a Capcut.

Edits llega tanto a Android como a iOS

Los dos sistemas operativos móviles ya cuentan con sendas versiones de este nuevo Edits, el editor de vídeo de Instagram. Esta se caracteriza, como su rival de Bytedance, por ofrecer multitud de herramientas de edición de vídeo, rápidas y sencillas de utilizar, totalmente gratis. Las herramientas creativas, como ocurre con su rival, son muy variadas, y permiten sin duda alguna contar con un método sencillo de hacer nuestros vídeos mucho más atractivos para la audiencia.

La nueva app Edits | Meta

Una aplicación que ha llegado a las tiendas de apps con un retraso considerable de un par de meses. Inicialmente, se la esperaba justo para la caída de TikTok en Estados Unidos, ya que la idea era aprovechar ese vacío dejado por la red social china, y rellenarlo con su propio editor. Al final, el retraso ha permitido que la app de Bytedance regrese a las tiendas en Estados Unidos, y que a día de hoy cuente con una nueva prórroga.

No obstante, era algo de justicia contar con una aplicación como está para los usuarios de Instagram, una aplicación mucho más veterana que TikTok. Eso sí, esta aplicación nace con vocación universal, y no se quiere ceñir a un solo entorno social. Ya que con ella podremos crear vídeos que vamos a poder compartir en cualquier otra red social sin marcas de agua.

Por tanto, la intención de Meta es que los usuarios, también de TikTok, puedan probar su editor de vídeo para poder publicar vídeos también en la red social de Bytedance. Eso sí, no va a ser sencillo ni mucho menos que los usuarios se pasen, así como así a esta nueva app. Con Edits podremos crear clips de hasta 10 minutos de duración. La edición podrá realizarse fotograma a fotograma.

Podremos ajustar la configuración de la cámara de la resolución, la velocidad de fotogramas y el rango dinámico. Por supuesto, no puede faltar la IA, que estará presente en el editor para crear divertidos efectos en tiempo real. Podremos personalizar los vídeos con todo tipo de fuentes de texto, efectos de sonido, filtros adicionales, pegatinas, emojis y muchos más elementos de personalización.

La aplicación ya se puede descargar en estas tiendas de la Play Store y la App Store, y tiene un peso bastante compacto, de tan solo 74 megas. Sin duda alguna una buena alternativa a Capcut, que no lo tendrá fácil para ganar arañar usuarios de su rival.