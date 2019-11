La conectividad NFC se ha convertido en algo casi básico para la mayoría de móviles del mercado. Ya no solo es una característica de los móviles de gama alta, sino que podemos comprar terminales de gama media e incluso alguno de entrada que cuentan con esta conectividad. Tener NFC hoy en día es algo importante, porque mediante esta tecnología podemos hacer pagos móviles en miles de establecimientos en todo el mundo, sustituyendo literalmente a nuestras tarjetas de plástico. Por tanto hoy es importante saber si nuestro móvil cuenta con esta conectividad, porque de lo contrario no podremos utilizarlo para nada de eso. Hoy os queremos contar cómo se puede saber si un móvil cuenta con conectividad NFC, más allá de consultar su ficha técnica, que no siempre la tenemos a mano Siempre hay alguna app que nos permite hacer el trabajo sucio sin esfuerzo.

Conoce al instante si tienes NFC

Como decimos hay diferentes maneras de saber si nuestro móvil cuenta con conectividad NFC, una de ellas lógicamente es mirando en la caja del propio terminal, pero esta no siempre la tenemos a mano en el momento preciso que nos asalta la duda. O bien buscar la ficha técnica del teléfono y consultarlo, algo que también nos puede llevar cierto tiempo, según estemos familiarizados con este tipo de datos. Pero con una app podemos saberlo al instante sin más complicación, y como es lógico, en la Play Store de Google podemos acceder a una app que nos lo dice en un segundo.

Las posibles respuestas de la app | Tecnoxplora

Esta app se llama acertadamente ¿NFC Enabled? Y solo os la ofrecemos de Android, porque como puede que sepáis ya, en iOS los iPhone sí cuentan con NFC, pero este se encuentra limitado su uso por parte de Apple, por lo que nos da igual saber si lo tiene o no, porque no vamos a poder hacer nada más allá de lo que nos permita Apple. En cambio en Android tenemos la posibilidad de utilizarlo también para otras necesidades, como leer nuestro DNI electrónico o acceder a las administraciones públicas con él.

Por tanto no solo el pago en tiendas es el uso que le podemos dar, sino muchos más. Por tanto, una vez que nos hemos descargado la app, lo único que debemos hacer para saber si tenemos NFC en el móvil es ejecutar la app. Al hacerlo y abrirse, podemos ver uno de dos mensajes, en color verde que el “NFC es compatible” y otro en color rojo de que el “NFC no es compatible” aunque lo veréis lógicamente en inglés. Por tanto sabréis al instante si vuestro móvil está preparado por ejemplo para comenzar a pagar entiendas gracias a apps como Google Pay. Por tanto no hay que complicarse con búsquedas infructuosas en los momentos menos oportunos, ejecuta la app y conoce al instante si puedes disfrutar del NFC, no hay más vuelta de hoja. Instalar la app te va a llevar unos segundos y saber si es compatible prácticamente nada, cuando la hayas usado la desinstalas y aquí no ha pasado nada.