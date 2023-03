Google Play ahora te avisa si es una buena idea instalar una app

La Play Store de Google es el referente de los usuarios de móviles Android a la hora de buscar e instalar apps. Y es que aunque a diferencia de iOS no sea la única tienda de estas apps existente para los móviles Android, la realidad es que es la que llevamos preinstalada en el 99% de móviles del sistema operativo de Google, por lo que hay que comulgar con ella si o si. Y ahora la aplicación se esta actualizando para algunos usuarios con unas nuevas advertencias que desde luego pueden ser muy útiles si no tienes un móvil muy potente.

Conoce si deberías instalar esa app

Como os podéis imaginar, al igual que ocurre en otros dispositivos, no siempre es posible ejecutar apps o juegos con la suficiente calidad, ya que las limitaciones técnicas siempre van a estar ahí. Precisamente para esas ocasiones es perfecta la nueva funcionalidad que se está dejando ver en los móviles de algunos usuarios. Así lo ha desvelado uno de los principales filtradores del entorno de Android, que ha compartido además una imagen donde se muestra esa advertencia de Google Play.

Esta básicamente nos advierte de si va a ser posible ejecutar apropiadamente la app en tu móvil. El texto que se puede ver en la captura dice “Datos recientes de dispositivos similares muestran que esta app podría detenerse en tu dispositivo” lo que viene a decir que quizás el hardware de nuestro dispositivo podría no ser suficiente para ejecutar el juego o app con la solvencia necesaria para que funcione de forma fluida, e incluso llegando al extremo de que el dispositivo pueda colapsar y bloquearse.

Como cuenta el filtrador, no se había visto nada de esto hasta ahora en Google Play, tan siquiera en las versiones previas. Pues bien, parece que es una función que estaría llegando poco a poco a más usuarios y en determinadas regiones. Sin duda un aviso de lo más útil para quienes cuentan con móviles de ciertas limitaciones, que no siempre van a poder ejecutar los juegos con la misma facilidad que otros. Actualmente no hay nada que te diga de forma clara si no si lo vas a poder instalar, sino cuando lo hagas si va a funcionar como debería.

Lo único que podemos ver es los requisitos de software, pero a diferencia de como ocurre con los juegos y apps de Windows o Mac, no especificaciones claras sobre los requerimientos de hardware. Algo que al final no será tan importante si ya la propia Play Store nos avanza que tendremos problemas si la instalamos. Además en este caso la advertencia no se limitará a un texto, sino que este se mostrará siempre y cuando el historial de ese juego o app con móviles como el tuyo demuestre que ha habido problemas de rendimiento previamente. Una característica que no sabemos cuándo llegarán a todos los usuarios, pero desde luego parece que está cerca cuando sin razón aparente ha aparecido en la Play Store de muchos usuarios.