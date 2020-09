Google Maps tendrá una nueva capa de COVID-19 en sus mapas, ¿sabes para qué servirá?

Hace un año nadie hubiéramos imaginado que el COVID-19 se habría convertido en la prioridad de toda la humanidad, o al menos de la gran parte de gobiernos y sistemas de salud de todo el mundo. Nos hemos acostumbrado a vivir con mascarilla y también a escuchar todo el día de forma incesante noticias acerca de la evolución del virus y el número de contagios. Algo que también hemos notado en nuestros móviles, que se han convertido también en una fuente inagotable de información acerca de la pandemia. Y a ello quieren contribuir también desde Google, no solo con el núcleo de la app Radar COVID, sino también con nueva información acerca de cómo está incidiendo la pandemia en nuestro día a día y en los desplazamientos, gracias a una nueva funcionalidad que se ha descubierto de Google Maps.

El COVID-19 tendrá una capa propia en Google Maps

Es lo que hemos conocido ahora sobre la app de mapas de Google, que contará con una capa exclusiva para toda la información relacionada con el COVID-19 que se pueda mostrar sobre un mapa. Una vez más ha sido la desarrolladora Jane Manchun Wong la que ha desvelado la existencia de esta funcionalidad en la app de Google. Una funcionalidad que ha encontrado entre el código de la aplicación, y que como es habitual suele estar oculta. Se trata de una capa más de la app de mapas, similar a la que podemos esperar para otros elementos que se muestran en el mapa.

En las capturas compartidas por la desarrolladora en su cuenta oficial de Twitter, se puede ver una capa más dentro de la sección de detalles del mapa. Esta cuenta con un icono donde se muestra un icono de exclamación y alerta, seguido de la leyenda “información de COVID-19”. En otras capturas compartidas por esta desarrolladora se puede ver qué información muestra esta capa sobre los mapas de la app. Concretamente podemos ver mapas de Estados Unidos o Europa donde se muestra la incidencia del COVID-19 en cada uno de los países y regiones. Datos que entendemos recabarán de las autoridades sanitarias de cada país o región.

Por tanto será una capa más, como la de tráfico o Street View, con la que podremos ver información relacionada con el coronavirus en diferentes regiones a lo largo de todo el mundo. De hecho se puede apreciar en una de las imágenes cómo aparecen España y sus datos relativos a la incidencia del virus, de la que desconocemos su fecha, pero que es notablemente elevada.

La cifra que se muestra es del número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Los datos que se manejan, según las propias capturas, son de Wikipedia, o The New York Times entre otros. Por tanto parece que Google está trabajando no solo en advertencias sobre el COVID-19 como las que ya podemos disfrutar, sino también en capas para sus mapas que nos den más información acerca de este maldito virus y su expansión alrededor de nuestra ubicación.