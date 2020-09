Radar COVID se integrará en iOS y Android, ya no hará falta descargar ninguna app

Prácticamente la mayoría de las comunidades autónomas han activado ya Radar COVID, una app que funciona perfectamente tanto en móviles Android como iOS, pero que si no se integra en los sistemas sanitarios no tiene mucho sentido. Desde hace unos días el gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que nos descarguemos esta app, ya que su uso masivo es necesario para que tenga resultados perceptibles en el control de la pandemia. Ahora hemos conocido que no va a hacer falta tan siguiera instalar la app en nuestros móviles, ya que tanto Apple como Google están integrando ya esta funcionalidad en sus sistemas operativos.

No hará falta instalar la app

Este sistema de rastreo de contactos con COVID-19 ha sido desarrollado conjuntamente tanto por Google como por Apple, que han creado una API, el núcleo de una aplicación, que es en la que se han basado la mayoría de gobiernos occidentales para desarrollar la app de rastreo mediante conectividad Bluetooth. Para utilizarla hay que descargar la app, e instalarla en nuestro teléfono. Pues bien, ahora Apple la ha integrado ya en su sistema operativo, concretamente en iOS 13.7, donde ya no hace falta descargar la app para que se pueda utilizar esta herramienta de rastreo desde el iPhone.

Aplicación Radar Covid | Twitter

También Google va a hacer lo propio, integrando la nueva funcionalidad en Android a finales de este mes de septiembre, en una actualización que será compatible con móviles que cuenten con Android 6.0 o posterior. Lo normal es que la aplicación se integre en los propios ajustes del sistema, y desde ellos podamos activar el rastreo de nuestro teléfono mediante conectividad Bluetooth. En estas informaciones compartidas por Bloomberg se señala que tanto Google como Apple han manifestado que “Están facilitando y agilizando el uso de este sistema de notificaciones de exposición a la COVID-19 sin necesidad de crear o mantener una aplicación”.

Esto podría acelerar la adopción de este método para rastrear los contactos, y que más personas lo activen en sus móviles, sin estar pendientes de la aplicación. Según los dos gigantes tecnológicos, esta funcionalidad estará disponible en el sistema operativo de aquellos dispositivos de países donde las autoridades sanitarias ya ofrezcan este tipo de aplicaciones. Por lo tanto parece que es una funcionalidad que llega para quedarse durante mucho tiempo con nosotros, hasta el punto que se convertirá dentro de muy poco en una funcionalidad más de los ajustes de nuestros teléfonos móviles.

La instalación masiva, clave

Esta app creada por Apple y Google necesita de un gran número de usuarios para que sea realmente efectiva. Ya que esta a través de la conectividad Bluetooth rastrea todos los contactos cercanos que hemos tenido en los últimos meses. Y si el propietario de alguno de esos comunica un contagio, todos aquellos que hayan estado cerca de él durante un determinado espacio de tiempo serán avisados de que podrían estar contagiados. Es una app que respeta absolutamente la privacidad de las personas, ya que solo rastrea dispositivos, y en ningún momento a sus propietarios.