Google Maps ya muestra dónde están ubicados los semáforos en las calles españolas

La aplicación de mapas de Google es la más utilizada en todo el planeta, de eso no hay duda, y es fácil entender por qué es así, con nuevas funciones todos los meses, como la que hemos conocido ahora y que sin duda va a ser bastante útil en el futuro. Hablamos de los semáforos, que la app ya muestra. No es una función nueva, pero sí que lo es en España, donde hasta ahora no era posible ver la información de estos semáforos. De esta manera vamos a contar con información adicional sobre nuestra ruta que puede ser de mucha utilidad.

Llegan los semáforos a Google Maps

Ahora es posible ver en los mapas la ubicación de los semáforos, el punto exacto, más o menos, de dónde se ubican estos. Algo que está muy bien, pero que si lo pensamos no tiene un gran sentido práctico, porque solo vamos a ver la ubicación del semáforo, sin información alguna sobre su estado actual y el color que muestra. De hecho por defecto veremos el icono del semáforo con las tres luces de color encendidas. No hay que hacer nada salvo actualizar la app a su última versión para poder disfrutar de esta información en los mapas. Por lo demás, podrás comprobar fácilmente si aparecen.

Semáforos en Google Maps | Tecnoxplora

Ahora bien, estamos hablando de una función recién lanzada, lo que quiere decir que no está completa la información en todos los mapas. Hemos podido comprobar que en las grandes ciudades y zonas más céntricas se muestran estos semáforos, mientras que en ciudades más pequeñas esta información de momento brilla por su ausencia y no se muestra en los mapas. Lo puedes comprobar cuando quieras, moviéndote por el mapa de una ciudad medianamente grande en España, verás los semáforos ubicados en su sitio.

Ahora bien, estos se muestran en el mapa, pero por ejemplo, si creamos una ruta, donde se nos van indicando los siguientes pasos a dar, no veremos información alguna de los semáforos aunque estos se encuentren ahí. Por tanto los semáforos solo se mostrarán en el mapa cuando naveguemos por él, pero no aparecerán de momento en las indicaciones de conducción. Es de esperar que con el paso de los años se pueda ir añadiendo el color en tiempo real de los semáforos, pero para que eso pueda ser así nos tememos que hay por delante mucho trabajo.

Ya hemos conocido algunos sistemas de conducción autónoma que son capaces de reconocer si un semáforo delante de nosotros está en color rojo, verde o ámbar. Y estos podrían ser la clave en el futuro para que esta actualización de los datos se realice en tiempo real. La llegada del 5G al coche autónomo podría permitir el envío de datos en tiempo real con información sobre el estado de los distintos semáforos en base a las imágenes que captan los vehículos. Sea como fuere, no podemos quejarnos, sino todo lo contrario, de que llegue ahora esta función a Google Maps, aunque no sea todo lo útil que nos gustaría.

Recordemos que Google había prometido una mejora general de los mapas, con más detalle en el dibujo de estos en el modo plano, añadiendo no solo los semáforos, sino también los pasos de cebra en su lugar exacto y con sus dimensiones exactas. Así como una representación más fiel tanto de los edificios como de las zonas verdes en las urbes. YA sabéis, actualizar ya mismo Google Maps para poder disfrutar de esta interesante función.