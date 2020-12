Google Maps está dando problemas con la ubicación a algunos usuarios, ¿qué esta pasando?

A pesar de que los norteamericanos siguen buscando la cuadratura del círculo con mejoras en la tecnología de ubicación, que pasan por modelos 3D de las ciudades para mostrar lecturas más precisas (como os informamos hace unos días), muchos usuarios siguen padeciendo un extraño problema que les lleva a no poder consultar el punto exacto en el que se encuentran cuando utilizan la aplicación de mapas de Google.

Se trata de un error que no afecta a la práctica totalidad de los usuarios pero que es muy molesto en aquellos casos en los que persiste a pesar de las actualizaciones y nuevas versiones que van llegando a la Play Store de Android. Los de Mountain View parece que no han sabido dar con la tecla para convertir en historia un error que no saben muy bien a qué achacarlo.

Pérdida de conexión que impide ver dónde estamos

No se trata tanto de un mal funcionamiento de Google Maps (que se mantiene operativo y funcional marcando puntos de interés, monumentos, calles o lo que sea) como de que es incapaz de saber dónde nos encontramos y cuál es nuestra ubicación GPS exacta, por lo que deja de tener utilidad. En consecuencia no puede marcar rutas, trayectos y echarnos una mano cuando estamos en una zona que no conocemos y queremos volver a casa. Se trata, según la propia compañía, de un problema que impide a la app conocer cuál es la ubicación del dispositivo.

Servicios de taxi y VTC en Google Maps. | Tecnoxplora

Por si este problema no fuera de por sí alarmante para aquellos casos de usuarios en los que sus móviles sufren este defecto, debemos añadirle que parece que los norteamericanos no están sabiendo cómo arreglarlo. Al menos voluntariamente, si atendemos a las versiones que ya han publicado y que en muchos casos mantienen intacto ese error. Ahora bien, algunos de esos usuarios que reportaron los problemas de conexión GPS ahora afirman que la última versión disponible en la Play Store lo ha solucionado (aparentemente), aunque resulta sorprendente que desde Google no hayan ofrecido ninguna información sobre el update, por lo que muchos no saben si el arreglo se debe a la casualidad o a la acción de los de Mountain View.

Esa versión que parece corregir el problema (aunque Google no ha informado de si se trata de algo fortuito o no) es la 10.56.2 que llegó hace pocas horas y que sucedió a la 10.56.1 y 10.56 de los primeros días de este mes de diciembre. Ha sido a lo largo de estas últimas jornadas cuando los usuarios que tenían este problema de cobertura del GPS se les ha arreglado.

Como siempre, si estás entre el grupo de afectados por este error en el GPS, busca en la Play Store la versión 10.56.2 de Google Maps para instalarla. Eso sí, esperemos que esa vuelta a la normalidad no sea fruto de una casualidad lejos del control de Google y que todo haya sido corregido de verdad con las últimas actualizaciones. De forma permanente.