La cronología de Google Maps es una de las características más importantes de esta plataforma de mapas. Porque gracias a ella podemos consultar qué es lo que hicimos un día cualquiera de hacer unos meses o años. Esta va guardando todos nuestros movimientos y los ilustra con fotos que hubiéramos hecho ese mismo día. Una cronología que estaría sufriendo algunos problemas en los últimos días. Al menos eso es lo que “denuncian” algunos usuarios de la aplicación de mapas, que están viendo cómo parte de sus cronologías están desapareciendo súbitamente de su aplicación de mapas sin una razón aparente, algo que no parece afectar a todos por igual.

¿Qué pasa con la cronología de Google Maps?

Pues bien, están siendo muchos los usuarios que se están quejando de que en intervalos aleatorios de fechas su cronología ha desaparecido parcialmente. Si consultan estos intervalos terminan por comprobar que parte de esos datos se han perdido por completo, y todo ello sin una razón aparente, y sabiendo perfectamente que esos datos eran consultables previamente. Muchos de estos usuarios de hecho han comprobado gracias a Takeout de Google que esos datos siguen estando presentes en los servidores de Google, pero que por alguna razón no se muestra en la interfaz de la aplicación.

Cronología con un tramo "desaparecido" | Stefano Romito en los foros de Google

Algo que se ha podido conocer gracias a las quejas de los usuarios en distintos foros de Google, donde han mostrado su estupefacción ante la desaparición de estos datos de la cronología de Google. Hay quienes han perdido los datos desde principios de mayo hacia atrás, otros ven zonas sin datos en mitad de otras dos donde sí se muestra. Y lógicamente estos usuarios aseguran que no debería influir el confinamiento en este problema y la reducción de la movilidad, que podría verse reflejada en estos datos. Ya que en muchos de estos casos los intervalos que han desaparecido contaban con distintos movimientos registrados.

Desde Android Police, el medio que se ha hecho eco de estos problemas, han intentado obtener una respuesta por parte de Google y no ha habido suerte. Parece ser que de momento no consideran este fallo como algo contrastado, y lo más normal es que cuando puedan darle una explicación, será cuando puedan decirnos qué ha ocurrido y cómo solucionarlo. En cualquier caso tranquiliza el saber que los datos están ahí, pero que no se están mostrando por alguna razón. En nuestro caso hemos comprobado nuestra línea de tiempo y no parece haber falta de actividades, salvo el lógico descenso producido por el estado de alarma y las restricciones a la movilidad.