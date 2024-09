Google Maps declara la guerra a las reseñas fake por parte de empresas

La aplicación de mapas de Google no solo es perfecta para indicarnos cómo llegar desde el punto a al punto B. Sino que también puede ser un buen medio para elegir cuál es el siguiente sitio idóneo que visitar, sobre todo en este caso gracias a las reseñas de los usuarios. Pero en este caso, como ha ocurrido con otras plataformas, siempre hay margen para el fraude y las estafas. Y es que las reseñas falsas son un problema importante en este aspecto, y restan credibilidad tanto a la app como a las empresas que aparecen en ella. Los de Mountain View lo tienen claro, y van a ir directamente a por ellas.

Coto a las reseñas falsas

En este caso la información gira alrededor de un documento de soporte de Google que repasa las acciones que llevará a cabo en el caso de detectar reseñas falsas generadas por cualquier empresa. Las nuevas acciones que podrá tomar Google como represalia por estas reseñas falsas, y una de ellas sería la de suspender la publicación de nuevas reseñas o calificaciones en forma de estrellas que también son habituales. Además, todas las reseñas serán despublicadas y por tanto la sección quedará totalmente en blanco.

Pero no será la única sanción grave que podrá imponer Google a las empresas que hagan trampas en este aspecto. Porque la más severa desde luego será la imposición de una etiqueta en la página de la empresa dentro de Google Maps donde se advierte de que esta ha utilizado anteriormente este tipo de reseñas falsas. Esto serviría sobre todo para que las personas que se acerquen a esa empresa tengan en cuenta que ha habido ya este tipo de reseñas en la empresa y que andemos con cuidado por lo que pudiera pasar. Y lo peor, no parece que esta sanción fuera temporal, y podría quedar esa etiqueta de forma indefinida marcada por este tipo de prácticas. Desde luego, aunque parezca algo exagerado, no deberíamos verlo de esta forma.

Y es que se imponen estas sanciones tan duras para que a las empresas ni se les pase por la cabeza incentivar las reseñas falsas en sus perfiles. Porque al final esto no beneficia a nadie, ni a la empresa que a la larga siempre se ve expuesta a un señalamiento de este tipo, y por supuesto a los consumidores, que finalmente disfrutan de malas experiencias por haberse fiado de los contenidos de estas reseñas.

Obviamente estas decisiones de Google podrán ser recurridas por las empresas por la vía creada para ello, y en todo caso serán los de Mountain View los que decidirán si procede restaurar las reseñas originales o reducir la sanción impuesta por la empresa californiana. Sin duda una decisión extrema que entendemos responde a los habitual de estas prácticas por parte de algunas empresas que no tienen escrúpulos en tomarle el pelo a los consumidores abiertamente.