Ya puedes comprar el nuevo Google TV Streamer en España

Si ayer os contábamos que Google iba a llevar las principales novedades que llegaban con Google TV al Streamer, también a los actuales modelos de Chromecast, hoy nos toca recordaros que el nuevo dispositivo de los de Mountain View se ha puesto a la venta por fin en España. Y lo ha hecho con el precio que ya anunció en su momento la empresa californiana, y que deja su gama de dispositivos de streaming con una sola referencia en nuestro país, a falta de que el Chromecast 4K de color rosa, que es el único que queda, salga definitivamente de su catálogo.

Precio y disponibilidad del Google TV Streamer

El nuevo dispositivo ya se puede comprar en la tienda de Google, así como en el resto de distribuidores habituales de la marca por 119 euros. A diferencia de los Chromecast, de momento este modelo solo llega en color porcelana, que tiene un tinte más oscuro que el blanco clásico de los dispositivos de Google. Por lo que hablamos de un dispositivo que triplica el precio del Chromecast HD y casi dobla el del 4K.

Diseño totalmente diferente del Google TV Streamer | Google

¿Qué ofrece nuevo este Streamer?

Sin duda este nuevo dispositivo destaca en dos aspectos diferentes. El primero es el diseño, ya que su aspecto es completamente diferente al de un Chromecast, cambiando su factor de forma. Ya no es un dongle HDMI y sí un dispositivo de sobremesa, que colocamos sobre ella gracias a su mayor tamaño. Por tanto, por un lado, pierde la versatilidad del Chromecast, que podíamos colocar en cualquier TV incluso si no teníamos una gran mesa bajo ella, pero se gana en otros aspectos que vamos a conocer ahora.

Y es que además de más grande este dispositivo es sobre todo más potente. Y esa es una de las grandes mejoras que nos ofrece este modelo respecto de sus predecesores, que no llegaron nunca a tener un hardware completamente adaptado a las necesidades de estos dispositivos. Los Chromecast actuales son potentes, pero este lo es mucho más, para todo lo que necesitemos ahora, y también para todo lo que esté por venir en el futuro, pensamos por ejemplo en la IA de Gemini dentro de estos dispositivos.

Y aunque parezca algo no relevante, uno de los aspectos más importantes de este nuevo modelo reside en el almacenamiento interno. Este es de 32GB, que cuadruplican a los 8GB de sus predecesores. Esto, que no parece más trascendente, lo es y mucho, ya que los actuales Chromecast han recibido muy pocas actualizaciones precisamente por este aspecto, porque con tan poco almacenamiento no había sido posible almacenar la gran mayoría de actualizaciones que merecían estos dispositivos.

Así que estos dos son seguramente los aspectos más importantes del nuevo dispositivo. Pero hay más, como el sonido Dolby Atmos, o la compatibilidad con Dolby Vision, lo que potencia el colorido y el alto contraste. Además, el nuevo mando a distancia permite localizarlo mediante sonido si se ha perdido entre los cojines del sofá. Y sí, también llega con las novedades de software que ahora llegan también a los Chromecast, como los controles del hogar inteligente.