La aplicación de mapas de Google cuenta con una función muy interesante, y que se va retroalimentando de manera automática con el paso del tiempo, con su uso. Se trata de la cronología, donde Google guarda todos esos lugares que hemos visitado con el móvil, y que con previo consentimiento nuestro es capaz de reunir en esta línea de tiempo. En ella podemos consultar cualquier día de los últimos años y saber qué hemos hecho, dónde hemos estado. Aunque existe la posibilidad de que quieras borrar esos lugares por donde has pasado para que no los vean otros. Pues bien, lo que puedes hacer es borrar masivamente esos lugares por los que has pasado de la forma en que te lo contamos.

Borra varios lugares a la vez

Pues bien, se trata de una importante novedad de Google Maps que estaba pendiente de implementarse desde principios de año, pero que parece que como consecuencia de la pandemia del coronavirus se había retrasado por completo. Ahora esta nueva función ha llegado a los usuarios de Google Maps y nos permite borrar lugares en los que hemos estado de forma masiva, tanto es así que podemos borrar todos de un solo clic. Para hacerlo debemos entrar en la cronología de Google Maps, a la que podemos acceder desde el botón en la parte superior derecha donde aparece nuestro perfil.

Ahí podemos pulsar sobre el botón “tu cronología” donde vamos a entrar en el menú donde se muestran todos los lugares por los que hemos pasado recientemente. Una vez dentro debemos hacer lo siguiente:

Pulsa sobra la foto de tu perfil en Google Maps

Selecciona “tu cronología”

Entra en la pestaña “sitios”

Ahora selecciona cualquier categoría de los lugares guardados

Dentro de cualquiera de estas categorías puedes borrar un solo lugar o varios. Para esto último debemos pulsar sobre el botón “seleccionar” que aparece en la parte superior derecha de la “tarjeta” que aparece en la parte inferior. Al hacerlo vamos a ver cómo aparece una lista de todos los lugares recientes que ha detectado Google Maps. En esta lista podemos ver una casilla para seleccionar el lugar que queremos borrar de la cronología. Podemos hacerlo de manera individual o ahora de forma masiva, que es la gran novedad.

Para esto último basta con seleccionar la casilla junto a “sitios seleccionados” en la parte superior, la primera de ellas, para que todos los lugares en los que hemos estado queden automáticamente seleccionados. Una vez que has hecho la selección aparecerá un icono de papelera, donde debemos pulsar para poder borrar todos estos sitios que hemos visitado. Si pulsamos sobre el signo de suma que hay al lado de la papelera, vamos a poder crear una nueva lista en la que introducir nuevos lugares que hemos visitado, o bien reorganizar los ya existentes. Sin duda una interesante novedad de Google Maps que nos permite eliminar de un plumazo todos esos lugares que has visitado, y que puede que no te apetezca compartir con otras personas.