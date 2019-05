Google Maps ya avisa en España de los radares de velocidad que hay en nuestra ruta

El pasado mes de enero conocíamos las primeras imágenes que nos mostraban que Google Maps estaba trabajando con una de las funciones más esperadas, la del aviso de radares de velocidad en nuestra ruta. Desde entonces no habíamos vuelto a saber nada de este modo, que parecía haber llegado solo a algunos usuarios en Estados Unidos. Ahora hemos comprobado de primera mano que Google Maps ya muestra también los radares de velocidad de las carreteras españolas.

Así puedes ver los radares de velocidad

Durante años hemos necesitado de apps de terceros para poder conocer la ubicación de los radares fijos en las carreteras españolas, ya que Google Maps no incluía esta función previamente. Ahora, después de varios meses de implementación por parte de Google, parece que Google Maps está llevando los avisos de radares en nuestra ruta también a las carreteras españolas. Así lo hemos podido comprobar hoy en nuestras carnes, mientras conducíamos por las carreteras de circunvalación en Madrid. Porque sin previo aviso, Google Maps nos ha avisado de la presencia de un radar cerca de nosotros, tanto mediante un mensaje de voz, como a través de indicaciones en el propio mapa. Al igual que las capturas que habíamos visto en el mes de enero, de momento Google Maps nos avisa de la presencia de un radar fijo en nuestra ruta. De hecho, si es necesario marcar una ruta, para poder ver en el mapa la ubicación de los radares fijos que hay en ese itinerario.

Radares de velocidad Google Maps | Tecnoexplora

Por tanto, si en Google Maps marcas un destino y pulsas al botón de "cómo llegar" en la ruta que se resalta en azul, se muestran los iconos con el radar de velocidad en el punto exacto donde se encuentran. Cuando estamos cerca, a X metros, Google Maps nos indica mediante la voz que nos acercamos a ese radar "atención, se está acercando a un radar de velocidad" Si hemos introducido la ruta en Google Maps, y nos movemos manualmente por el mapa, veremos los radares presentes en esa ruta. Al pulsar sobre ellos, se mostrará simplemente que hay un radar fijo, y el tiempo que hace que se ha actualizado esa información. De momento parece que no ha llegado a todos los móviles, porque personalmente, de tres móviles que tengo a mano solo ha llegado a uno de estos.

Aquí se pueden apreciar los radares fijos en Google Maps | Tecnoexplora

Y tampoco hemos encontrado en los ajustes de la app ningún ajuste que nos permite activar o no la presencia de los radares de velocidad. Por lo tanto parece que el despliegue de esta característica ya ha comenzado con las carreteras españolas, y se está extendiendo poco a poco. Eso sí, de momento no podemos conocer la velocidad máxima que detecta el radar, pero al menos ya es una información interesante el hecho de que tangamos un radar cerca. En cualquier caso, no hablamos de un detector de radares, sino de que Maps muestra la ubicación conocida que facilita tráfico, de los radares fijos, por lo que no esperéis que os vaya a avisar mágicamente de un punto de control móvil. En los próximos días es de esperar que vaya llegando a todos los móviles españoles esta interesante función de Google Maps.