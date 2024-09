Google Maps: así puedes reaccionar a una publicación al más puro estilo WhatsApp

Las reacciones forman ya parte de nuestra vida, podemos usarla para expresar sin usar una sola palabra lo que nos sugiere una publicación. Estas las encontramos en varias aplicaciones como WhatsApp o redes sociales como Instagram o Facebook entre otras. Ahora además podemos hacer uso de estas en Google Maps.

Reacciona a las publicaciones de otros usuarios en Google Maps

La app de GPS de Google sirve para muchas cosas además de para la que fue diseñada en un primer momento, que es la de guiarnos en nuestros trayectos. Con el paso de los años, está ha ido añadiendo más información en sus mapas, como dónde encontrar las gasolineras más baratas o cualquier establecimiento. Incluso podemos comentar lo que nos ha parecido un sitio que hemos visitado emitiendo nuestra valoración. A través de las reseñas podemos conocer la experiencia de otros usuarios en los establecimientos visitados, aunque solo podíamos reaccionar a estas con un simple “me gusta” a partir de ahora, podremos reaccionar a estas tal y como lo hacemos en otras apps usando una serie de reacciones.

Reacciones el Google Maps | TecnoXplora

Una forma de aplicar la comunicación no verbal a la tecnología es a través de estos pequeños iconos que sirven para expresar multitud de pensamientos, sentimientos y situaciones. Por lo que, con un simple toque en la pantalla, expresamos lo que nos sugiere una publicación sin necesidad de perder el tiempo escribiendo. De manera que es mucho más rápido y sencillo opinar con el uso de estos.

Algo que podemos hacer manteniendo pulsado el icono del corazón que a partir de ahora aparecerá a la izquierda debajo justo en la foto que acompaña las publicaciones.

que a partir de ahora aparecerá a la izquierda debajo justo en la foto que acompaña las publicaciones. Al hacerlo se despliega un pequeño menú en el que encontramos cinco iconos que representan el corazón, las manos juntas, el fuego, una carita sacando la lengua y la explosión del cerebro.

Aunque por el momento sigue sin permitir añadir comentarios, abriendo el debate sobre los lugares. Solo puede hacerlo el propietario del lugar en el que se ha añadido la reseña, algo que por otro lado es normal.

Gracias a estas reacciones, no es necesario escribir ni una sola palabra para expresar lo que nos sugiere dicha publicación. Aunque por el momento se limita a estas pocas opciones, esperemos que con el paso del tiempo se vaya ampliando el abanico de opciones y podamos. Esta opción está en fase de despliegue y poco a poco irá llegando a todos los usuarios, los primeros en recibir las novedades son los usuarios de la versión Beta. Estos son el campo de pruebas para las nuevas funciones. Y una vez testeado que funciona correctamente estas comienzan a llegar al resto de usuarios.

Por lo que, si aún no tienes esta opción, no debes preocuparte ya que probablemente todavía no habrás recibido la última actualización de la aplicación, ya que estas suelen producirse en oleadas que van recibiendo los usuarios, lo que les permite acceder a estas novedades.