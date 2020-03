Llevamos ya casi dos semanas de confinamiento en nuestros hogares para intentar frenar la expansión del coronavirus, y así aplanar la temida curva. Quien más y quien menos lleva muchos días sin salir de casa, y es poco probable que utilice Google Maps para ir a algún sitio en el coche o a correr. Básicamente porque no debemos movernos de nuestro hogar salvo que sea por algo realmente necesario. En cualquier caso, la app de mapas de Google también ha aportado su granito de arena en todo este caos, con información relativa al COVID-19 también desde dentro de la aplicación, con el objetivo de que todos estemos concienciados de lo que nos jugamos en estos días.

Información adicional del COVID-19 en Google Maps

Ahora cuando iniciamos Google Maps, podemos ver una nueva “sección” en la parte inferior que nos advierte de que existe información relativa al COVID-19 para todos aquellos usuarios que quieran tener más información acerca del virus que está originando esta importante pandemia en todo el mundo. Con ella podemos obtener información al instante sobre la situación relativa al coronavirus y todo aquello que debemos conocer acerca de él. Una vez que pulsamos sobre este botón podemos ver cómo automáticamente pasamos al buscador de Google.

Información COVID-19 en Google Maps | Google Maps

Con una búsqueda de COVID-19 que nos permite ver la última hora sobre la evolución del virus, podemos acceder a diferentes recursos de relacionados con ello. Y lo más importante, siempre partiendo de informaciones oficiales y contrastadas. Es una manera fiable de estar al día de todo lo que acontece alrededor del virus, no solo en cifras, sino también cuando hablamos de métodos para prevenir el contagio y su propagación. De esta manera se integra toda la información que nos ofrece Google acerca del coronavirus en una de sus apps más importantes y descargadas. Aunque como decimos, el impacto lógicamente no va a ser el mismo, toda vez que son millones de personas las que están confinadas en sus casas y que no pueden salir a ningún lugar, por lo que el uso de Google Maps no es tan alto como habitualmente.

En cualquier caso, esta medida sí que está enfocada por ejemplo a los miles de profesionales que todos los días trabajan para poder llevar suministros y el abastecimiento necesario a los centro de distribución, con los camioneros a la cabeza. Ellos también deben tener toda la información necesaria sobre el COVID-19, y con el uso de Google Maps también la pueden tener más accesible. En cualquier caso, es una tónica general estos días, que las apps añadan sus propias recomendaciones para contribuir a evitar el aumento de casos de coronavirus no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Una situación que ha cambiado nuestras vidas en un suspiro, y que a muchos nos está llevando a consumir más contenidos digitales que nunca.