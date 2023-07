Google Lens hace el camino inverso y estrena el tema claro

Sin duda es una manera un tanto inusual de hacer las cosas, pero mientras la mayoría de apps del mercado han tenido que añadir los temas oscuros después de haber sido lanzadas al mercado, en el caso de Lens la evolución ha sido la inversa. Llegó al mercado como una app de interfaz oscura por defecto, y por eso hasta ahora no habíamos visto un tema claro en ella. Y lógicamente esto es una novedad. Y es lo que está pasando con una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Porque ahora esta app tiene un tema… claro!

Cambios en el aspecto

Muchos usuarios de la beta de la aplicación se han dado cuenta al abrirla que la interfaz ha cambiado por completo su apariencia. Pero no en estructura, sino en color. Porque ahora estamos viendo que donde normalmente teníamos un color negro de fondo, ahora este se ha convertido en color blanco, algo que salta a la vista rápido por el gran contraste que hace respecto de lo que estábamos acostumbrados.

Este color blanco ha llegado a todas las zonas de la aplicación, no solo a la pantalla principal que nos muestra la cámara del teléfono, sino también en la propia galería. En ella hora vemos cómo el fondo ha pasado a ser completamente blanco. Sin duda esto le da una apariencia totalmente distinta a la aplicación, y nos da la sensación ahora de haber más espacio libre, pero es lo que ocurre con el color blanco en cualquier faceta de la vida.

Una actualización que mientras que algunos medios como 9to5Google otorgan a la versión 14.30 de la beta de Google Lens, en nuestro caso ha aparecido también en la versión 1.15.221129089. Así que parece que no es algo limitado a la beta, sino que aquellos usuarios que cuenten con la última versión de la aplicación probablemente podrán disfrutar ya de este nuevo aspecto.

Lo que no sabemos es si el tema oscuro que protagonizó la app por defecto desde sus inicios volverá de alguna forma o estará disponible. Porque como sabéis no hay manera de acceder a unos ajustes de la aplicación donde podamos mostrar nuestras preferencias en este aspecto. Por lo demás no hay otras novedades reseñablesen la aplicación, algo que desde luego no le hace mucha falta, porque ya es de por si una de las apps esenciales que podemos instalar en nuestro smartphone.

Como os decíamos antes, es bastante curioso comprobar cómo Google ha seguido el camino inverso del resto de desarrolladores, y ha lanzado ahora un tema completamente claro en lugar de hacerlo al revés. De todas formas, no sabemos si denominarlo tema, ya que al no existir una alternativa es imposible seleccionar algo alternativo en este sentido. Una app de Lens que gana cierto atractivo ahora que se hace la luz con esta nueva interfaz.