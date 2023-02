Así de sencillo es usar la función similar a Lens que integra Pinterest

Una de las redes sociales para buscar inspiración es Pinterest, millones de usuarios suben sus publicaciones o buscan inspiración en sus Pins. Hasta ahora la forma de buscarla era a través de la herramienta de búsqueda. Ahora además podemos hacer uso de la cámara de nuestro móvil, para buscar sugerencias de lo que tenemos a nuestro alrededor.

Cómo usar Pinterest Lens

Pinterest, se ha convertido por derecho propio en referencia para muchos usuarios. La facilidad de crear contenidos y compartirlos. A través de sus tableros personales temáticos, colecciones de imágenes, intereses o aficiones los Pinboard pueden encontrar contenidos que se ajusten con sus gustos e intereses. Un espacio en el que podemos encontrar millones de ideas las cuales podemos aplicar de forma personal o profesional. Además de esto permite la conexión con todas nuestras redes sociales y mantener el contacto con otros usuarios a través de esta y enviar y compartir contenidos que nos gusten o han llamado nuestra atención.

Pinterest | Pixabay

Una herramienta muy versátil y con una amplia variedad de usos que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. En la que a diario se publican millones de nuevos tableros con los más variados contenidos para todos los públicos y gustos. Una nueva función con la que con la ayuda de nuestra cámara podemos escanear cualquier cosa que nos rodea y encontrar resultado en Pinterest. Al igual que Google Lens debemos otorgar los permisos pertinentes a la app para poder hacer uso de la cámara. El funcionamiento es el mismo que la aplicación de Google, a través de una serie de algoritmos y gracias a la IA es capaz de analizar cualquier cosa que capturemos con nuestra cámara. Y buscar entre los millones de PINS generados por los usuarios de la app y ofrecernos los que más que parezcan o cuyos temas estén relacionados con la imagen.

Junto a la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, encontramos el icono de la cámara.

en la parte superior de la pantalla, encontramos el icono de la cámara. Pulsa sobre este para activarla y poder hacer uso de ella.

Dirige el objetivo de la cámara del móvil hacia el objeto , cartel o cosa que quieras usar como referencia.

, cartel o cosa que quieras usar como referencia. Pulsa el botón redondo en la parte inferior para activar el obturador y capturar la imagen .

. Tras unos segundos de procesado de la imagen y búsqueda entre los Pins de Pinterest, nos ofrece el resultado.

Una amplia selección de publicaciones las cuales pueden encajar con la imagen que hemos capturado.

De este modo, encontramos sugerencias mucho más concretas y que se ajustan más que si usamos criterios de búsqueda.

Mucho más rápido e intuitivo, si no encontramos lo que buscamos, no es en parte porque no exista nada similar en la red, si no que no estamos usando los criterios de búsqueda idóneos. De ahí que a veces los resultados no se encajen con la petición. De esta forma nos aseguramos que estos sean lo más cercanos a lo que necesitamos. Una vez más podemos asegurar que una imagen vale más que mil palabras.