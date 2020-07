¿Alguna vez te ha gustado una foto que has visto en Internet pero no has sabido dónde guardarla? Puede que quizás hayas pensado en descargarla, pero es posible que luego se acumulen muchas en tu galería. Para evitar almacenar de forma desorganizada, la aplicación Keen pretende clasificar todas las fotos que te gustan en carpetas según tus intereses. Te enseñamos cómo funciona en el vídeo superior.

Internet está lleno de imágenes e inspiración de muchas clases. Fotos de paisajes, de modelos, con una ropa determinada... E incluso miles de fotografías de bonitos salones y habitaciones que pueden inspirarte para redecorar tu casa. Sin embargo, en ocasiones estas fotos no se guardan, por lo que se pierden y no se puede recurrir a ellas de nuevo para inspirarte y copiarlas.

Para almacenarlas, puedes, simplemente, descargarlas en tu móvil u ordenador. Sin embargo, este proceso puede ser tedioso y acabar ocupando mucho espacio en la memoria del dispositivo en el que lo hagas. Por no hablar de organizar las carpetas en las que vas a clasificar las fotos y ubicarlas en ellas una a una. Además, al no estar las fotos en la nube, te será más difícil acceder a ellas desde otro dispositivo.

La nueva aplicación de Google, Keen, ofrece al usuario almacenar fotografías que ha visto en la web pero de forma virtual. Solo tendrás que descargar una aplicación y, tras registrarte, Keen te permitirá organizar las imágenes que más te gusten e inspiren para que no las pierdas. Además, podrás ver los gustos de otros usuarios para así incluir las fotos que más te gusten en tu perfil.

Así que si te encanta encontrar nuevas ideas para vestirte, decorar tu casa o hacerte fotografías, con Keen puedes organizar todas las imágenes que quieras. Te enseñamos cómo funciona en el vídeo superior.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Snapseed: la app de Google para editar fotos en segundos

Cómo hacer fotos mientras estás grabando un vídeo