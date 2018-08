Cómo hacer fotos mientras estás grabando un vídeo

En más de una ocasión te habrá pasado que has asistido a un espectáculo o simplemente estás presenciando un bonito momento en familia o con tus amigos, y no quieres que quede en el olvido. Por eso no puedes dejar de grabar, ya que quieres tenerlo todo, sin que se pierda detalle alguno para poder verlo después tranquilamente en tu casa. Pero si estás grabando no puedes hacer una foto que plasme ese instante exacto que querías tener en una fotografía. Y claro, si después haces un pantallazo del vídeo, la calidad ya no es la misma.

Por eso, si eres un fanático de la fotografía y pensabas que este era un problema, nosotros te damos la solución. En este breve vídeo te decimos cómo puedes hacer una fotografía desde tu iPhone sin dejar de grabar ni un segundo para no perder detalle de nada.

Después de saber cómo se hace, ya no podrás quejarte ni una sola vez más de no haber podido tomar una foto porque estabas haciendo un vídeo. Así que a partir de ahora, con este sencillo paso podrás coleccionar en tu móvil multitud de instantes que con el paso de los años se habrán convertido en una gran memoria de recuerdos para compartir con tus seres más queridos.

Además, en la época digital, en la que las redes sociales han asumido un papel tan importante, la fotografía ha adquirido una gran relevancia también. Ya no son sólo los 'influencers' los que constantemente deleitan a sus miles de seguidores con 'fotones' en la playa o posados en todas aquellas ciudades en las que ponen un pie. Ahora también, cualquier usuario que tenga una cuenta en Instagram siente la necesidad de subir a la red esa instantánea tan especial de sus vacaciones.

Y como estamos en pleno verano y tanto nos gustan esos 'boomerang' a la orilla del mar, o los directos posando al atardecer, este truco te viene como ‘anillo al dedo’, porque además de compartir el vídeo, podrás tener una fotografía convencional.