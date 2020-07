Google Fotos la pifia con el creador de películas, ¿sabes por qué?

La aplicación de fotos de Google es una de las que más utilizamos los usuarios Android, ya que con ella podemos guardar todas nuestras fotografías en la nube casi sin enterarnos. Además cuenta con un montón de opciones que nos permiten compartir nuestras mejores fotos en forma de vídeo. Una funcionalidad que hasta ahora había funcionado perfectamente, pero que por alguna razón ahora ha perdido su característica más básica. Una decisión de Google que nadie entiende y que a continuación vais a poder comprender mucho mejor.

Ya no hay vídeos horizontales

Seguramente sea el contenido más odiado en la red, el de los vídeos en formato vertical, la oportunidad y no necesidad de tener que girar el teléfono para poder grabar los vídeos lleva a muchos a grabarlos de esta manera, algo que queda realmente mal. Pues bien, desde siempre el creador de vídeos de Google Fotos nos había permitido crear fabulosos vídeos a partir de las fotos de nuestros álbumes, y todos ellos en ese formato horizontal tan común en la red. Pero por alguna razón, tal y como han denunciado los usuarios de la app, ahora todos los vídeos que se generan lo hacen con el formato vertical, no hay manera de poder hacerlos en horizontal.

Google Fotos | Photo by Dan Gold on Unsplash

Podríamos pensar que es un fallo de Google Fotos que se solucionará con una actualización, pero lo más inquietante es que no es así, sino que parece que ha sido una decisión adrede por parte de Google. Así al menos lo reconocen desde una cuenta oficial de Google, la del jefe de producto de la aplicación de fotografía nada menos, David Lieb. A la pregunta de un usuario sobre si esta era una opción oculta, Lieb le ha respondido que podrían añadir una opción para elegir el formato, pero que de momento la única opción disponible va a ser la de hacer los vídeos en formato vertical.

Algo que sinceramente pensamos que no tiene ni pies ni cabeza, si tenemos en cuenta que la mayoría de fotos y vídeos que grabamos tienen un formato horizontal. No hay ninguna razón, y parece que desde Google tampoco son capaces de describirla, por la cual sea una mejora este cambio en la creación de los vídeos. De hecho nos parece todo lo contrario, toda una regresión en la trayectoria de la app con una decisión que no tiene sentido alguno. Así que ya sabes, si estás acostumbrado a crear tus propios vídeos con la app de fotos de Google, debes tener en cuenta que los contenidos que elijas deberán ser verticales. Si no es así, verás grandes tiras de color negro en la parte superior e inferior de la pantalla cuando añadas un contenido horizontal, ya que hay que rellenar el espacio que deja el formato horizontal del vídeo. Desde luego es todo un despropósito, esperamos que se lo piensen mejor y revierta este absurdo cambio en una de sus aplicaciones más populares.