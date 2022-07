Google Fotos: por fin sabrás la calidad de las fotos guardadas en tu nube

Sin duda Google Fotos no sería lo mismo ni tendría sentido alguno si no contara con el almacenamiento en la nube. Gracias a él todas las fotos que hacemos se guardan automáticamente en sus servidores, sin tener que preocuparse por nada, solo de disfrutar de ellas una vez que se han subido, que además es algo que suele ocurrir muy poco después de tomar las instantáneas. Pero la realidad es que es un proceso que a veces genera ciertas dudas, incluso a los usuarios más experimentados, y por eso ahora la app de Google está trabajando en importantes novedades en la información que nos muestra cada una de las fotografías. Ahora va a ser más fácil que nunca saberlo con las últimas novedades de que se han filtrado ahora.

Conoce por fin la calidad con la que se han subido

Sin duda es una información en Google Fotos, saber con qué calidad se ha subido a la nube una foto o vídeo. Y es que es algo relevante, ya que dependiendo de la calidad puede ocupar más o menos espacio, y por tanto nos puede costar más dinero del que queremos gastar en la suscripción mensual de Drive, que nos proporciona ese almacenamiento. Ahora como hemos conocido gracias a 9to5Google, a algunos usuarios les está apareciendo información adicional en el menú al que podemos acceder con cada una de las fotos, con los detalles sobre ella.

Ahora como última información, podemos ver la calidad con la que se ha subido la imagen a la nube de Google. Si en su calidad original o en alguna de las otras variedades que comprimen más las fotos y reducen algo la calidad para ocupar menos espacio. En esta información al final del menú podemos ver si la foto cuenta ya con una copia hecha, y en el caso de ser así, lo que pesa y la calidad con la que se ha realizado. De esta manera por fin podremos saber cuál es la calidad real con la que se ha subido, y por tanto saber si es adecuada a nuestros gustos y necesidades. Y es que a veces hay fotos con temas más banales, que no necesitan de tanta calidad para almacenarse.

Pero ahora podemos ver más información útil en las fotos que tenemos guardadas en la biblioteca. También podemos ver no solo el nombre del dispositivo desde el que se ha subido, sino también el tipo de dispositivo que es, por ejemplo, si se trata de un móvil o tableta con Android como sistema operativo. Esto es algo que como decimos está llegando solo a algunos usuarios de la app de fotos. Por tanto, todavía no está disponible para todos, y parece que todavía pasarán unos meses hasta que esto sea una realidad. Pero ya nos avanza lo que sin duda serán importantes novedades en el almacenamiento en la nube de esas fotos. Desde hace un año Google Fotos ya no es gratis, teniendo en cuenta que sus copias de seguridad ahora ocupan espacio en la cuenta de Google, y por tanto tiene un coste adicional su mantenimiento.