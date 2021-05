Google Fotos actualiza sus herramientas para gestionar nuestro almacenamiento

El próximo 1 de junio Google Fotos pasará a ser de pago, aunque esta frase esconde unos matices importantes. La realidad es que ya no será completamente gratuito, al menos como lo conocíamos hasta ahora. Si antes teníamos la posibilidad de subir un número ilimitado de fotos a la nube sin que estas ocuparan espacio, ahora eso cambiará, y sí computarán para el almacenamiento global de nuestra cuenta de Gmail. Esto quiere decir que todas las fotos que subamos a partir de la semana que viene, sea cual sea su calidad, ocuparán espacio en la cuenta de Gmail y por tanto tendremos que “pagar” por ellas. Ahora la herramienta de Google ha anunciado novedades para precisamente poder gestionar mejor este importante aspecto del uso de la plataforma.

Nuevas herramientas

Ahora que el uso de la nube de Google no va a ser ilimitado, es cuando vamos a tener que estar más atentos para que este no se agote y nos quedemos sin posibilidad de seguir subiendo fotos. A partir del 1 de junio se estrenará este nuevo formato, y Google ha querido recordarnos algunos aspectos importantes que debemos saber de cara a esta fecha. Lo que nos ha recordado Google es que de aquí al 1 de junio, todas las fotos que se suban a sus servidores en nuestra cuenta no ocuparán espacio en el cómputo global de almacenamiento, siempre que sean fotos y videos de alta calidad.

Y una vez que llegue ese 1 de junio, podremos saber con más exactitud si tenemos almacenamiento suficiente, o cuánto tiempo vamos a poder seguir utilizando Google Fotos antes de que este se agote. Para ello han añadido esa misma herramienta que encontramos en la versión web de Google Fotos para saber qué almacenamiento que libre, también en la versión móvil, así como otras herramientas para sobre todo ser más conscientes de lo que nos queda libre y si es necesario o no contratar algún plan de Google One. La estimación nos da una fecha teniendo en cuenta el espacio libre y nuestro historial de uso de la plataforma.

Pero hay otras novedades que va a añadir Google a la herramienta de Fotos, y que llegan para hacer más atractiva la herramienta, y de alguna manera justificar que paguemos un plan de almacenamiento por seguir guardando nuestras fotos en la nube. Desde Google son conscientes de que a partir de ahora muchos usuarios que sigan confiando en la app van a estar mucho más atentos a lo que se sube a la nube, y si es relevante que ocupe espacio en la cuenta.

Para ello va a lanzar nuevas herramientas que permitirán detectar rápidamente fotos borrosas o movidas para poder eliminarlas y que así no ocupen un espacio innecesario en nuestra cuenta de Google Fotos. Así que Google ya está allanando el camino para que los usuarios puedan adaptarse a Google Fotos de la manera más cómoda, evitando abrumarse con estos cambios, que para muchos usuarios podrían ser un tanto problemáticos.