Google Duo: cómo ver en tiempo real a la persona que te llama antes de responderla

Las apps de videollamada han disparado su popularidad con la pandemia. Algo que nunca hubiéramos querido que pasara, porque sería sinónimo de que la pandemia no nos había obligado a cambiar de costumbres. La necesidad de permanecer en casa y lejos de la familia y amigos nos ha lanzado a utilizar apps de videollamada, con las que estar más cerca de las personas importantes. Google ha podido aprovechar la mayor demanda de estas apps para popularizar su Google Duo, una aplicación desarrollada en exclusiva para poder hacer videollamadas o llamadas de voz. Esta cuenta con una de las funcionalidades más novedosas del mercado, ya que nos permite ver a la persona que nos está llamando en vivo a través de un vídeo. Para utilizarlo debes hacer lo siguiente que te contamos.

Accede a una previsualización de la persona que nos está llamando

Se nos ha olvidado, pero “no hace tanto tiempo” llamábamos desde el teléfonos fijo exclusivamente, girando el dial para que nos diera tono en los modelos más veteranos. Entonces nunca podríamos haber imaginado que llegaría el momento en el que la persona al otro lado del teléfono no solo podría conversar con nosotros a través de un vídeo en tiempo real, sino que además podríamos ver la cara de esa persona mientras nos llama, antes de descolgarle aceptando la comunicación. Pues bien, eso con Google Duo es posible, y se puede activar si has notado que no aparece por defecto cuando te llaman.

Activando Knock Knock de Google Duo | Tecnoxplora

Esto es algo que se puede activar en los ajustes de la app de una manera muy sencilla, ya que no a todos los usuarios podría agradarles la idea de ver a alguien antes de descolgar, o al revés, que les vean a ellos antes de que comience la llamada. Podemos elegir a nuestro antojo si se va a poder hacer o no esto. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

Abre Google Duo en tu móvil

Pulsa sobre los tres puntos verticales en la página principal

Selecciona “Configuración de llamada”

Pulsa sobre “Knock Knock para este dispositivo”

Activa la función pulsando sobre el deslizante

Una vez que lo hayas activado, la próxima vez que veas una videollamada entrante en el teléfono verás a la persona que te llama en un vídeo en tiempo real. Lo mismo ocurrirá cuando llamemos nosotros, que nos podrán ver antes de descolgar, o incluso si se lo piensan y al final no contestan. Así que hay que extremar la precaución cuando utilicemos este método, ya que es posible que la otra persona nos vea antes de descolgar, por lo que no debemos hacer nada que pueda dañar nuestras reputación, o sí, según el ánimo de la llamada. Desde luego es una de las mejores funciones que tiene Google Duo, una app que cada vez es más importante entre los teléfonos Android, que son mayoritariamente los que la utilizan por su integración con las cuentas y contactos que tenemos en Google.