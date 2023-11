Google Drive: ya puedes escanear documentos desde tu iPhone

La plataforma de almacenamiento en la nube de Google es desde luego una de las más populares, si no la que más de todas aquellas que nos permiten contar con una unidad de almacenamiento virtual. Esta nos ofrece multitud de opciones para poder digitalizar nuestros documentos y subirlos a este almacenamiento para tenerlo accesible desde cualquier dispositivo independientemente de dónde nos encontremos. Ahora llega a la versión de iOS una funcionalidad demandada por los usuarios de este sistema operativo desde hace ya bastantes años.

Por fin llegan los escaneos a la aplicación

Las diferentes versiones de la plataforma, independientemente del sistema operativo en el que estén disponibles, nos ofrecen la posibilidad de digitalizar documentos fácilmente, con una cámara de fotos, normalmente del teléfono móvil. Esto es así ahora, pero hasta ayer mismo no era posible hacerlo en un iPhone, ya que no existía la herramienta de digitalización de documentos. Ahora es el momento de disfrutar de ella, ya que se ha estrenado oficialmente y te contamos cuándo llegará a tu teléfono de Apple.

Será durante los próximos días cuando las aplicaciones de Google Drive que se actualicen en iOS para alojar un nuevo icono, que va a permitir a los usuarios escanear documentos fácilmente. Esto será posible con ese icono con el aspecto de una cámara de fotos que aparecerá justo encima del botón de crear un nuevo documento por otras vías. De esta manera solo habrá que pulsar sobre él para que se abra la cámara de fotos, y la instantánea que hagamos se suba directamente a nuestra cuenta de Drive en la nube.

Parece que la nueva versión estará disponible para todos los usuarios, tanto los que cuenten con versiones profesionales de Google Workspace, como aquellos con cuentas personales de Google. Sin duda será una forma mucho más sencilla de añadir nuevos documentos a la nube, ya que en muchas ocasiones la gracia de esta app es la de poder subir al instante un documento cualquiera y que esté disponible para otras personas rápidamente.

Así que en estos próximos días será posible ir accediendo a esta actualización, y por tanto disfrutar de una función que sin duda se esperaba con ganas desde hace años por parte de los usuarios de iOS. Un botón de escanear que hemos visto cambiar de ubicación en la versión de Google Drive tanto para móviles plegables como para tabletas. Este se encuentra ahora solo, mientras que el de crear documentos nuevos se ha ido a un lateral, a la parte superior.

Están desapareciendo archivos misteriosamente

Esta misma semana os contábamos que Google Drive estaba viendo cómo muchos archivos estaban desapareciendo de las cuentas de muchos usuarios. Concretamente meses de historial de archivos que han sido borrados, o al menos no están visibles en sus cuentas. Un problema que ha reconocido Google, y que está intentando resolver porque es de lo más extraño. Mientras tanto ha pedido a los afectados que no interactúen con su almacenamiento mientras no se hace pública una solución a este problema.