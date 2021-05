Gmail: cómo activar la verificación en dos pasos ahora será obligatoria

La seguridad es una de las cuestiones que más importancia tiene para los usuarios de dispositivos conectados. Los usuarios cada vez buscan aplicaciones o servicios que garanticen en todo momento la seguridad de sus cuentas ya sea preservando la privacidad de sus datos como las medidas de seguridad que protegen el acceso a nuestras cuentas.

Autentificación en dos pasos

Uno de los métodos que están implementando mucha compañía es la verificación en dos pasos. Un sistema que obliga al usuario a demostrar su identidad hasta en dos ocasiones, una primera a través de la contraseña o una segunda a través de un dispositivo físico que el usuario tenga en su poder.

La última en anunciar que uno de los sus servicios estrella se une a este método de validación ha sido Google. Ha acaba de hacer público que muy pronto Gmail, su servicio de correo electrónico dispondrá de forma automática la autentificación en dos pasos para todos sus usuarios. Este comunicado lleva implícito una serie de cambios que afectarán sobre todo a los usuarios de Gmail que hay no habían vinculado un número de teléfono móvil a sus cuentas de correo. Hasta ahora podíamos omitir este paso y no proporcionarle a la compañía de Mountain View nuestro número, pero a partir de ahora esto no va a ser posible si queremos seguir usando nuestras cuentas de correo electrónico de Gmail.

Esto se debe a que una vez Google active el sistema de seguridad, cada vez que queramos entrar en nuestro correo electrónico, tendremos que introducir usuario y contraseña como hasta ahora y además nos enviará un mensaje a nuestro teléfono para que son un simple toque en el mensaje podamos acceder sin problemas.

Hoy por hoy, los usuarios del servicio de correo de los de Mountain View tienen la posibilidad de activar esta verificación de forma manual. De este modo se puede elegir cómo quieren identificarse por segunda vez. Para configurar la verificación en dos pasos, sigue las siguientes instrucciones:

Accede a tu cuenta de Google, usa para ello yu usuario y contraseña habitual.

Una vez has accedido, pulsa sobre tu icono del perfil en la esquina superior derecha de la pantalla.

Selecciona "Gestionar tu cuenta de Google" . De este modo accedemos a los ajustes de configuración.

. De este modo accedemos a los ajustes de configuración. A continuación, selecciona la pestaña “ seguridad ”. En la sección “ iniciar sesión de Google ” a continuación pulsa sobre “ activación en dos pasos ” para acceder la configuración.

”. En la sección “ ” a continuación pulsa sobre “ ” para acceder la configuración. Desde este menú, asignamos los métodos de validación entre los que podemos usar se encuentran usar la aplicación Authenticator, recibir llamadas o mensajes en nuestro teléfono móvil, utilizar códigos de seguridad de un solo uso o una llave de seguridad.

Una vez seleccionamos el método que queramos utilizar, el asistente de configuración nos pedirá en cada caso que llevemos a cabo una serie de acciones, que van desde introducir un código enviado a nuestro móvil para validarlo o colocar en el puerto USB la llave de seguridad. Una vez completado el proceso, cada vez que queramos entrar en nuestra cuenta de Google tendremos que identificarnos con el método elegido.