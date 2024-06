Gmail: así puedes activar la nueva barra de herramientas ampliada

Gmail sigue desarrollando nuevas y mejoradas funciones que nos ayudan a simplificar los procedimientos y a hacernos un poco más fácil nuestro día a día. Una de las novedades de la barra de herramientas simplificada. A continuación, te contamos en qué consiste y cómo acceder a la barra de herramientas ampliada

Activa la barra de herramientas ampliada

A través de la aplicación de correo de Google enviamos y recibimos a diario una gran cantidad de correos electrónicos. Ya sea a nivel personal o profesional gestionar estos puede llevarnos gran parte de nuestro tiempo. Por lo que, desde el gigante de la gran G, han puesto a nuestro servicio la barra de herramientas simplificada. Esta barra se sitúa sobre el encabezamiento de los mails una vez hemos accedido a estos. Esto nos facilita la gestión de nuestra correspondencia electrónica simplificando las opciones disponibles dejando solo las más utilizadas.

Barra de herramientas de Gmail | TecnoXplora

Por lo que es más rápido ubicar los iconos y hacer uso de ellos. En la barra simplificada únicamente encontramos los iconos que nos permiten archivar, marcar como spam, borrar, marcar como leído y mover a… Aunque si preferimos la vista ampliada, activarla será tan sencillo como pulsar sobre el icono de los tres puntos verticales que se encuentra junto al icono de mover a. Pulsando sobre este se despliega una ventana emergente, en la cual la última opción es la que nos interesa. Se trata de “cambiar a barra de herramientas avanzada”

Si elegimos esta opción además de las opciones anteriores también tendremos acceso directo a través de sus iconos a funciones como, posponer, añadir a task o etiquetas. Unas opciones que seguramente no utilizas de forma tan habitual como el resto. Aprender a gestionar el correo y donde se encuentran las diferentes opciones es esencial si lo que queremos es ser eficiente y no perder tiempo. Dependiendo del volumen de correspondencia podemos pasar varias horas al día poniendo en orden nuestra bandeja de entrada y por ello es importante ser lo más ordenado y preciso.

Un cambio en la configuración de la interfaz de la app, que podemos modificar de una forma fácil y rápida si preferimos la vista clásica de la barra de herramientas. Algo muy de agradecer es que desde hace algún tiempo cuando Google implementa cambios en su app online nos avisa a través de cartelas y mensajes resaltados en azul, que además de informarnos de las novedades, nos permite obtener información acerca de los cambios y sobre todo en algunas ocasiones, la forma de revertirlos si no son de nuestro gusto.

De manera que no nos vemos sorprendidos por el cambio y tenemos capacidad de decisión sobre el aspecto que queremos que tenga la interfaz. Algo muy importante, sobre todo si nos hemos acostumbrado, como es el caso, a usar estos atajos para llevar a cabo estas acciones. Algo que si nos quitan sin previo aviso no solo sería un inconveniente. Si no que seguro no tendríamos ni idea de donde ir a buscarlo y perderíamos un valioso tiempo, en busca de la opción deseada.