No eres el primero que, por instalarte mil redes sociales en el móvil, te quedas sin espacio. Lamento decirte que no podemos aumentar las gigas de tu Smartphone, a no ser, claro, que compres una tarjeta de memoria; sin embargo, sí existen varios trucos para que consigas reducir el espacio que ocupan ciertas aplicaciones.

En este tutorial te mostramos un método con el que gestionar todas tus redes sociales desde una sola App. Gracias a este sencillo truco conseguirás tramitar al unísono no solo tus cuentas de Facebook, Instagram, Twitter o Linkedin, sino redes sociales menos conocidas como Flickr o Pinterest entre muchas otras.

Aunque gracias a estas pautas conseguirás ahorrar varias gigas, hay muchos otros consejos que puedes seguir para poder rascar algo más de espacio. Puede parecer algo obvio, pero es recomendable que empieces por una revisión general: seguro que tienes instaladas Apps que ya no utilizas y que ocupan unas gigas muy cotizadas.

Asimismo, mucho cuidado con el contenido basura que generan aplicaciones como WhatsApp, pues aunque no seamos conscientes, los memes, las conversaciones o las fotos que se comparten por esta aplicación se guardan en nuestro teléfono y, en tan solo unos meses, este contenido se puede comer más gigas de lo que crees.

En este sentido, también debemos tener cuidado con ciertas apps como Google Fotos, que además de guardar nuestro contenido multimedia en el teléfono, realizan una copia de seguridad en la nube. Para liberar espacio, podemos utilizar la herramienta nativa que presentan estas apps.

Si ya has probado estos trucos y, aun así, sigues falto de almacenamiento, el método que se da en el vídeo te puede resultar muy útil.

