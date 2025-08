El Poco M7 Plus está cerca, y ya nos ha desvelado su gran batería

Tras presentar el pasado mes de marzo el POCO M7, parece que ahora Xiaomi estaría trabajando en un sucesor para este teléfono, que por lo que vamos conociendo, sería bastante similar a un móvil que hemos conocido hace poco. Ahora parece que el modelo Plus se estrenará dentro de muy poco, y paulatinamente estamos conociendo nuevos detalles sobre los que nos ofrecerá este nuevo dispositivo. Al menos ahora se ha anticipado el tamaño de su batería, que será bastante grande, aunque en línea de lo que nos van ofreciendo las nuevas gamas de smartphones de diferentes fabricantes, que están apostando por las baterías de silicio.

Una batería aún más grande

Ha sido el sitio oficial de POCO en India el que ha desvelado este detalle tan importante del nuevo teléfono. Concretamente, lo ha hecho con un teaser donde muestran que contará con una capacidad de 7000 mAh, y que efectivamente estará fabricada con tecnología de silicio y carbono. Por tanto, y como asegura el fabricante, será la batería más grande dentro de su categoría, recordemos que este será un móvil de gama media asequible. A la vez, lo que se ha ido deslizando con las sucesivas filtraciones, es que este teléfono podría ser un Redmi 15 5G remarcado para el mercado indio.

Recordemos que el Redmi 15 se ha presentado hace muy poco, pero todavía no ha llegado al mercado español. Así que no hay que descartar que se estrene en nuestro país bajo la enseña de POCO.

¿Qué esperar de este POCO M7 Plus?

Pues bien, si en realidad estuviera basado en el Redmi 15 5G, podríamos esperar de este teléfono el mismo diseño, algo que no nos ha dejado comprobar el teaser, ya que solo muestra la parte delantera del teléfono. Empezando por la pantalla, esta tendría un gran tamaño de 6,9 pulgadas, con una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 144 Hz, una de las más altas del mercado.

El procesador de este teléfono sería el Snapdragon 6s Gen 3, que es uno de los más versátiles y potentes de la gama media más accesible. A nivel de cámara, no podemos esperar grandes prestaciones, ya que este teléfono cuenta con tres sensores, y de ellos, solo tenemos la certeza de que el principal tiene una resolución de 50 megapíxeles, es de esperar que los otros sensores sean un gran angular y un macro o de profundidad.

La batería, como hemos conocido ya, tendría esa gran capacidad de 7000 mAh, mientras que su cargar rápida sería de 33 W. Sobre el modelo que llegará a España no está nada claro. Si será bajo la marca Redmi o Poco. Nos inclinamos por lo segundo, ya que los POCO M6 sí que han llegado al mercado español, aunque en la versión estándar y Pro, no Plus. En el caso del primero, con un precio de 169,99 euros, que es el mismo que podría tener su sucesor en el momento de estrenarse en España.