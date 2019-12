Concentrarse no siempre es fácil teniendo el teléfono móvil cerca. Miramos Instagram una y otra vez, consultamos a ver si tenemos algún WhatsApp nuevo o actualizamos el timeline de Twitter para encontrar cualquier cosa con la que distraernos. Pero si quieres estudiar o simplemente concentrarte en una tarea sin molestias, Forest es una de las mejores aplicaciones para ello. Una aplicación que mejora tu concentración y productividad y te ayudará a crear periodos de trabajo o de estudio.

Forest lo que pretende es que te concentres durante un tiempo exacto y en ese rato no estés distraído mirando aplicaciones, mensajes, WhatsApp o cualquier cosa que haga que la tarea se alargue mucho más tiempo. Imagina que quieres estudiar un tema determinado para un examen y que necesitarás 45 minutos, durante ese tiempo Forest hará que te concentres y que no puedas usar el teléfono móvil.

¿Y qué tiene de diferente a apagarlo? Que te motivarás a través de la gamificación. Prohibirte usar el móvil o bloquear las aplicaciones no conlleva que te motives o que te animes a apostar por una aplicación así, por eso Forest mejora tu productividad y te ayuda a vencer la adicción al móvil a través de un sistema de premios: puedes ir plantando árboles que morirán si utilizas el teléfono durante ese tiempo.

Forest | Forest

Funcionamiento de Forest

Lo primero que deberás hacer será elegir el tiempo que quieres estar concentrado, desde diez minutos hasta dos horas. Una vez que lo tengas, sólo tendrás que “plantar” tu árbol e irá creciendo hasta completarse cuando pase ese proceso. Podrás cerrar Forest si quieres, no bloquea el uso. Pero si lo cierras, tu árbol morirá.

Por cada veinte minutos que estés concentrado y tu árbol esté creciendo, recibirás cinco monedas. Y con las monedas que consigas podrás ir comprando nuevas especies de árboles para personalizar tu bosque. Será precisamente en tu bosque donde queden los “restos” de tu desconcentración ya que verás árboles muertos que estropearán el paisaje y que te harán concienciarte de que no te has concentrado.

Logros y estadísticas

Si pagas la versión premium en Android, con un precio de 1,99 en total, puedes desbloquear nuevas herramientas. Por ejemplo, puedes acceder a un sistema de logros que irás consiguiendo a medida que vayas plantando árboles. Los logros te permitirán conseguir monedas y podrás tener más especies diferentes en tu bosque.

También podrás acceder a una pantalla de estadísticas en la que verás en qué has dedicado el tiempo en el último día ya que podrás organizar tus plantaciones por etiqueta: trabajo, estudio, ocio, descanso. Así verás cuántos árboles has plantado y en qué has dedicado esos minutos de desconexión del teléfono móvil.

Bosque real

Otra de las cosas más importantes de FOrest es que puedes ayudar a plantar un bosque real. La aplicación te permite invertir 2.500 monedas en plantar un árbol real gracias a la organización Trees for the Future, una ONG que planta árboles en zonas deforestadas y que ha conseguido plantar 127 millones de árboles en todo el mundo. Miles de ellos, gracias a la aplicación que te ayuda a estar concentrado.

Descarga

Forest puede usarse de forma gratuita en Android aunque tendrás que pagar 1,99 euros para desbloquear todas las funciones. En el caso de iOS, tiene un precio de 2,99 euros de base y te incluye todos los accesos premium desde el principio.