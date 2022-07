Por fin podrás resolver el cubo Rubik con esta app

Seguro que muchas veces has intentado resolver un cubo de Rubik sin éxito. Poca gente sabe solucionarlo sin ayuda, y menos en tiempo récord. Este puzzle tiene sus trucos, pero lleva su tiempo aprendérselos. Lo que en un principio parece que va a ser una actividad para entretenerse, no es de extrañar que acabe convirtiéndose en una fuente de desesperación y frustración para más de uno por no conseguir acabarlo.

Igual puedes resolver una cara sin pistas, pero a partir de ahí la cosa se complica. Actualmente existe la posibilidad de resolver un cubo de Rubik de manera automática. Con el teléfono móvil podrás tener a tu alcance todas las secuencias de movimientos necesarios para completar todas las caras.

Cómo resolver un cubo de Rubik con tu móvil

La aplicación se llama ¨3x3 Cube Solver¨ y está disponible para smartphones con sistema Android, se puede descargar a través de Play Store. También hay alternativas para iOS que funcionan del mismo modo. Una vez dentro de la app, hay que apuntar con la cámara del móvil al cubo de Rubik para que este detecte los colores que forman cada una de las caras y en qué proporción.

A continuación, te aparecerán en la pantalla todos los movimientos que tendrás que llevar a cabo para conseguir resolver el cubo, además del orden en el que debes realizarlos. Tienes dos opciones: ir paso a paso solucionando el puzzle a la vez que lo hace la aplicación o ver la secuencia completa para después resolverlo tú por tu cuenta habiendo memorizado los movimientos.

Tras completarlo, podrás comprobar cuánto tiempo te ha llevado resolverlo para tratar de mejorar cada día usando menos pistas y conseguir finalmente dejar el cubo de Rubik perfecto sin ninguna ayuda.

Si quieres quedar como un genio delante de tus amigos, lo mejor será aprenderte los movimientos con la aplicación para poder resolver el cubo de Rubik delante suya.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Un robot resuelve así el cubo de Rubik en solo 0,38 segundos