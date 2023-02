¡Por fin! El borrador mágico de Google Fotos llega a todos los usuarios

Si por algo se han caracterizado los móviles de Google en los últimos años ha sido por contar con el mejor software en un teléfono Android. No solo porque el sistema operativo con el que cuentan lo conocemos como Android puro o de stock, sino porque todas las apps de Google en estos móviles suelen contar con funciones exclusivas para los usuarios de estos terminales, que posteriormente suelen llegar al resto de usuarios de apps de Google en otros smartphones. Pues bien, ahora una de las funciones más celebradas de Google Fotos está llegando a todos los usuarios, se trata del borrador mágico.

Ahora, disponible para todos

Sin duda es la principal novedad con la que nos obsequia Google en esta actualización, ya que se estrena con una serie de mejoras que vamos a notar y mucho en el día a día. Aunque la más importante es la llegada del borrador mágico de la aplicación, que literalmente nos permite borrar a personas o animales e incluso objetos de las fotos de la galería. Esta función no es ni mucho menos nueva, ya que lleva más de un año disponible en los Pixel, y también tenemos funciones similares en el software de móviles de otros fabricantes. En esta ocasión la función se libera para todos los usuarios de Google Fotos, aunque con un matiz.

El nuevo borrador mágico | Google

Para poder disfrutar de él habrá que contar con una suscripción a Google One, sea cual sea, incluso la más barata, que tiene un precio de 1,99 euros. Como ocurre con otros filtros, estos son exclusivos de quienes cuentan con estas suscripciones. Por tanto, si eres uno de ellos, comenzarás a ver la nueva tarjeta de edición en aquellos casos donde proceda el borrado de alguna persona o elemento de la imagen.

Este se hace de la manera más sencilla, ya que no hay más que señalar los elementos que queremos borrar y Google Fotos hará todo el trabajo por nosotros rellenando las partes que faltan de la foto con otras generadas por la IA. Eso sí, esto será algo que tendrá un mejor resultado cuanto más sencillo sea el fondo sobre el que se hace la edición. Si es muy complejo, es muy posible que se noten los trabajos de clonado de la imagen. Pero si no, la realidad es que es muy probable que se pueda hacer de una manera muy satisfactoria. Nosotros tenemos Google One y todavía no hemos podido ver la nueva función activa, incluso en fotos propicias para ella. Entendemos que será cuestión de horas el que la función esté disponible.

De momento no hay una nueva versión de Fotos para descargar, por lo que es posible que los cambios lleguen de parte del servidor de Google, para lo cual no sería necesaria la actualización de la app. Junto a esta esperada función llega también un nuevo filtro para mejorar los vídeos con HDR, así como nuevos diseños para los collages que podemos crear con varias fotos de nuestra galería. Además, ahora los usuarios de Google One tienen envío gratis en la impresión de fotos.