El explorador de Windows 10 dejará atrás uno de sus rasgos más icónicos, ¿sabes cuál?

Windows nos lleva acompañando ya más de tres décadas, un sistema operativo que nos ha marcado a lo largo de estos años, y con el que ha trabajado o pasado ratos de ocio media humanidad. Uno de los aspectos visuales más personales de Windows a lo largo de su historia ha sido el color amarillo de sus carpetas. El explorador de archivos siempre ha estado repleto de ellas, y tal como conocemos ahora, esto podría tener sus días contados. Todo un icono de Windows, nunca mejor dicho, que cambiará por completo en los próximos meses gracias a un rediseño del explorador de Windows, uno de los centros neurálgicos del sistema operativo.

Completo rediseño del explorador de Windows 10

Ahora hemos conocido las novedades que nos traerá en este aspecto el sistema operativo de Microsoft, y sin duda lo que más nos ha llamado la atención es el diseño de los iconos de carpetas del explorador de archivos. Lo que hemos conocido es que con estos cambios el icono de la carpeta de Windows 10 pasará del clásico color amarillo a un azul degradado de más claro a más oscuro. Además cambia el diseño del propio icono, que deja de tener el aspecto de una carpeta abierta dispuesta verticalmente por otro diseño horizontal con un aspecto más cercano al de un archivador.

Pero en general son la gran mayoría de iconos del explorador de archivos de Windows 10 los que cambian por completo, como es el caso de otros tan famosos como el de las unidades de disco, así como el de la papelera de reciclaje. Básicamente en este caso son diseños bastante similares a los originales, aunque parece que se han pulido algo más para mostrar un diseño más actual. Aunque sin duda el que más se va a notar cuando estemos navegando por las distintas carpetas de nuestro teléfono va a ser las carpetas del explorador de archivos. Estas novedades se han podido conocer en la build 21343 de Windows 10 para Insiders, que son aquellos usuarios que tienen un acceso temprano a las nuevas versiones del sistema operativo.

Aunque parezcan de siempre, las carpetas amarillas de Windows llegaron con Windows 8.1, hace ya más de ocho años. Pero en este tiempo sin duda se han convertido en todo un clásico del diseño de software en todo el planeta. Los que utilizamos Windows 10 a diario no nos vamos a acostumbrar fácilmente a este nuevo color, y seguramente nos lleve cierto tiempo adaptarnos a él. Se espera que en los próximos meses Microsoft anuncie distintas novedades en el aspecto visual del de Windows 10, con los que podremos disfrutar de una nueva experiencia del sistema operativo gracias a Sun Valley. No es la primera vez que asistimos a cambios importante de diseño en Windows, y no todos ellos han sido bien acogidos por los usuarios, que muchas veces no entienden las decisiones de Microsoft, veremos qué pasa en esta ocasión.