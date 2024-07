Evita dolores de cabeza: así se desactivan las actualizaciones automáticas de Windows

Ayer nos hicimos eco de un nuevo problema con la última actualización de Windows 11, y que ha dejado a miles de usuarios sin ningún tipo de protección. Por alguna razón, el servicio Seguridad de Windows y que incluye el antivirus Defender entre otras opciones de ciberseguridad, ha dejado de funcionar.

Y lo cierto es que he sido uno de los usuarios afectados por este problema. Claro está, ya me he instalado un antivirus hasta que Microsoft solucione este problema. Pero también tengo clara una cosa: no voy a volver a actualizar mi ordenador hasta que no vea que se soluciona el problema.

Así que, si quieres evitar dolores de cabeza innecesarios, vamos a enseñarte los pasos a seguir para que puedas desactivar las actualizaciones automáticas de Windows 11.

Cómo desactivar las actualizaciones de Windows

Windows 11, al igual que sus predecesores, recibe actualizaciones automáticas que, aunque necesarias para mantener la seguridad y el rendimiento, pueden resultar molestas para algunos usuarios.

Especialmente cuando traen bugs y otros errores que lastran la experiencia de usuario. Por suerte, si prefieres tener el control sobre cuándo y cómo actualizar tu sistema operativo, puedes hacerlo.

Desactivar las actualizaciones de Windows | Alfonso de Frutos

De esta manera, Windows 11 no te actualizará el ordenador de forma automática, sino que te preguntará si quieres hacerlo cada vez que llegue el momento.

Para ello sigue estos pasos

Haz clic en el botón de Inicio y selecciona "Configuración", o presiona "Windows + I".

En el menú de la izquierda, selecciona "Windows Update".

En la sección "Más opciones", haz clic en "Pausar actualizaciones" y elige el periodo de tiempo durante el cual deseas pausar las actualizaciones.

Desactivar el servicio de Windows Update

Si buscas una versión más radical, que sepas que puedes cancelar completamente las actualizaciones automáticas, pero recuerda que también impedirá que Windows reciba actualizaciones de seguridad.

Desactivar Windows Update | Alfonso de Frutos

En este caso ni siquiera te avisará cuando haya una actualización ni te invitará a instalarla a no ser que lo hagas de forma manual. Para ello, sigue estos pasos:

Presiona "Windows + R" para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar.

Escribe "services.msc" y presiona Enter para abrir la ventana de Servicios.

En la lista de servicios, busca "Windows Update".

Haz doble clic en "Windows Update", y en la ventana de propiedades, cambia el tipo de inicio a "Deshabilitado" y detén el servicio si está en ejecución.