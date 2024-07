Cuidado: si actualizas Windows 11, podrías perder su antivirus integrado

Aunque Windows es el sistema operativo por excelencia, no está exento de errores. Y hay veces en el que las actualizaciones hacen más mal que bien. Y el último ejemplo lo vemos en la actualización preliminar de junio de 2024, con número de compilación KB503930 para Windows 11, ya que puede inhabilitar el antivirus Windows Defender y otros servicios de seguridad.

En principio, la actualización había traído algún que otro fallo de inestabilidad o compatibilidad de dispositivos. En principio, nada grave. Pero un usuario ha publicado en los foros de Microsoft un problema muy grave: Seguridad de Windows ha dejado de funcionar, y al intentar acceder a este servicio, aparece una ventana en blanco.

No actualices Windows 11 hasta que Microsoft solucione el problema

Antes de continuar, cabe destacar que este fallo no está afectando a todos los usuarios, y Microsoft ya está trabajando en una solución. Pero mientras tanto, los equipos afectados quedan a merced a atacantes informáticos, a no ser que hayan descargado otros sistemas de seguridad, como un antivirus, de terceros.

Seguridad de Windows | Alfonso de Frutos

En el caso de que Seguridad de Windows falle, verás que al intentar acceder se queda la ventana en blanco. Personalmente, me he visto afectado, y como verás en la imagen que hay sobre estas líneas, no hay forma de abrir el panel de seguridad de Windows 11.

He probado a reiniciar el ordenador y nada. Incluso en modo a prueba de fallos no funciona. Así que toca esperar a que Microsoft lance un parche que solucione este problema tan grave.

Como seguramente sabrás, Windows 11 incluye una serie de protecciones ante ciberataques. Hablamos de la sección Seguridad de Windows, que integra todo tipo de sistemas de protección ante ataques informáticos, como el antivirus Windows Defender entre otros.

Y parece que tras la actualización de junio, Windows 11 ha deshabilitado por error su sistema Seguridad de Windows en algunos equipos. Además, no hay una causa para ello, por lo que no hay solución alguna de momento.

Así que, si te has visto afectado por la actualización, la única solución temporal es tener otro antivirus hasta que Microsoft lo solucione. Y si no lo has hecho, mejor esperar y no actualizar Windows 11.