Windows 11 podrá extraer texto de cualquier imagen de tu móvil Android

La relación entre los teléfonos móviles y PCs no ha sido la mejor a lo largo de los años. Normalmente nos ha hecho falta contar con algún tipo de software o la conexión física mediante cable para que se pudieran entender ambos. Pero eso ya no es necesario desde hace tiempo, ya que podemos comunicar nuestro móvil Android de forma totalmente inalámbrica gracias a la app o funcionalidad de Tu Teléfono, que se ha ido integrando poco a poco en muchos móviles con el sistema operativo de Google. Ahora conocemos una nueva función que puede ser verdaderamente útil para el día a día.

Extrae texto con la IA

Como sabéis, desde hace años aplicaciones como Google Lens nos permiten extraer texto de una imagen, gracias entre otras cosas a la tecnología OCR, la misma que se usa desde hace años para poder reconocer texto de una página impresa, y que de alguna manera utiliza la inteligencia artificial para extraer todo ese contenido de los documentos. Pues bien, ahora esta funcionalidad está disponible en la app de enlace de Microsoft con nuestros móviles Android.

Y es que será tan sencillo como acceder a la galería de nuestro teléfono desde el PC, y seleccionar una de esas imágenes donde aparezca el texto. Una vez sea reconocido por la app de Microsoft, algo que será casi inmediato, podremos pulsar sobre él y hacer lo que queramos, copiarlo, pegarlo en otro documento y por tanto editarlo como queramos. No habrá que estar copiando los textos, ya que la IA hará todo el trabajo por nosotros, y de esta forma se convertirá en un documento más de texto.

Las opciones que nos permite la aplicación con esta nueva funcionalidad es la de copiar el texto, abrirlo en un editor, guardarlo en el sistema de archivos del PC, compartirlo o directamente borrarlo, entendemos que borrar la imagen, porque el texto dudamos que pueda eliminarse, así como así de la imagen. Pero no podemos asegurarlo porque no hemos tenido acceso a esta nueva funcionalidad. No es algo que no podamos hacer con el móvil, pero puede se extremadamente útil para disponer del texto en el PC y editarlo rápidamente sin tener que contar con el móvil entre las manos tan siquiera. Desde luego una función que nos parece de lo más útil que ha estrenado Windows 11 en los últimos meses, y eso que están llegando más novedades que nunca.

Aunque no es una función del todo nueva en Windows 11, sí que nos simplifica el acceso a las imágenes del móvil y a la extracción de ese texto de forma más sencilla. De momento es una función que pueden disfrutar los usuarios de la versión 22635.3646 Insider, que es más o menos la beta del sistema operativo, y a la que tienen acceso previo algunos usuarios de este. Por tanto, es algo que ahora no está activo para los usuarios del sistema en su versión estable pero sí es de esperar que lo esté a lo largo de las próximas semanas.