Europa acusa a Apple de imponer comisiones abusivas a plataformas como Spotify

Si por algo se ha caracterizado la Unión Europea a lo largo de los últimos años ha sido por su lucha contra los monopolios en diferentes mercados. En el terreno de las nuevas tecnologías han sido muchas las multas impuestas por la Comisión Europea a grandes tecnológicas, como por ejemplo Google, por presuntas prácticas monopolísticas. Ahora Apple ha sido acusada por la Comisión Europea por sus presuntas prácticas monopolísticas en la distribución de aplicaciones y descargas musicales a través de sus plataformas, valiéndose de la posición predominante de la marca californiana en un ecosistema en el que es el único regulador y benefactor de las comisiones.

Comisiones abusivas a las plataformas musicales

Spotify fue la primera gran empresa en alzar la voz contra el negocio de distribución de apps y compras dentro de estas a través de la tienda App Store de Apple. Para que Spotify o plataformas como Deezer puedan ofrecer sus servicios a través de la tienda, tienen que hacer frente a comisiones por parte de Apple que Europa describe como abusivas. Ahora la Comisión, a través de la comisaria europea de Competencia Margrethe Vestager, ha presentado cargos formales contra Apple por sus prácticas y las comisiones que exige a las plataformas.

App Store | Photo by Sara Kurfeß on Unsplash

La comisaria ha señalado que estas plataformas musicales solo tienen dos opciones, pagar a Apple una comisión del 30% de todas las suscripciones, lo que les obligará a aumentar los precios de estas para sus clientes, o bien dejar de ofrecer sus servicios a través de la App Store. Y no se trata solo de Spotify o Deezer, ya que este tipo de prácticas las sufren otras plataformas, también más pequeñas, y que no tienen la fortaleza económica de estas para hacer frente a estos desembolsos.

¿A qué sanciones se enfrenta Apple?

Como ya hemos podido comprobar con otros casos de grandes tecnológicas norteamericanas, las sanciones podrían ser de varios miles de millones de euros. De hecho Apple podría enfrentarse a sanciones que supondrían hasta el 10% de su facturación, siempre y cuando los cargos presentados hoy tengan su recorrido completo. El pasado mes de junio la sueca Spotify presentó una queja formal por el negocio de aplicaciones de Apple y concretamente sobre la distribución de esta a través de su App Store.

App Store | Apple

Este conflicto con Spotify no es el único al que se enfrenta Apple, ya que también grandes desarrolladores de videojuegos, como Epic Games, han denunciado las mismas prácticas por parte de Apple y comisiones abusivas a las compras dentro de las propias aplicaciones que desarrollan. A diferencia de iOS y la App Store, Google permite publicar apps de Android fuera de la Play Store, y lo más importante, instalarlas libremente en los móviles con este sistema aunque hayan sido adquiridas en otras tiendas. Algo que no pasa en iOS, donde solo se pueden instalar apps y juegos comprados en la App Store, por lo que no hay competencia alguna, ahí es donde Europa está señalando a Apple directamente, amenazando con duras sanciones.