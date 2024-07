Este truco te permite escuchar música con mayor calidad en tu móvil

Muchos de los auriculares que usamos en nuestros día a día disponen de tecnología Plug & Play o Google Fast Pair, lo que permite conectar los auriculares y usarlos sin tener que llevar a cabo ningún tipo de configuración adicional o instalar nada. Pero podemos mejorar la calidad del sonido realizando una serie de ajustes en su configuración.

Mejora el sonido de tus auriculares inalámbricos con estos ajustes

No siempre podemos sacar el mejor partido al sonido de nuestros móviles y por extensión a nuestros auriculares. Muchos piensan que el talón de Aquiles de nuestro teléfono es el sonido, pero esto es algo que está cambiando y puede solucionarse configurando de forma correcta nuestro móvil.

Desbloqueando la opciones de desarrollador | TecnoXplora

Para sacar el mayor partido al sonido de sus auriculares, algunos fabricantes ponen a nuestra disposición sus propias aplicaciones, desde las que podemos calibrar, ecualizar y cambiar la configuración de los mismos con el fin de obtener el mejor sonido y prestaciones de los mismos. Algo que podemos llevar a cabo en algunos teléfonos, aunque por norma general son los dispositivos de gama alta los que disponen de estos ajustes.

Antes de empezar, debemos tener en cuenta de que este procedimiento, no es recomendable para todos los usuarios, solo para aquellos usuarios con conocimientos avanzados en la materia.

Comenzaremos desbloqueando las opciones de desarrollador, para ello desde los ajustes del teléfono debemos acceder a la información del dispositivo y localizar el número de compilación .

. Pulsa 7 veces sobre este para desbloquear estas.

sobre este para desbloquear estas. De manera que si hemos realizado a la perfección este procedimiento podremos desde los ajustes del teléfono acceder a los contenidos del apartado “opciones de desarrollador”.

Donde a su vez, debemos localizar la opción “audio HD” , que encontramos deslizando hacia abajo el menú.

, que encontramos deslizando hacia abajo el menú. Solo queda activar esta opción y probar cual es el resultado.

Está la encontraremos siempre y cuando nuestro dispositivo sea compatible con esta tecnología. Algo que no es extensible a todos los dispositivos. Al activarla notaremos como la calidad de sonido de nuestro móvil ha mejorado, aunque no lo haya hecho de una forma sorprendente, pero sí puede apreciar la diferencia. Esto mismo lo advertiremos al usar nuestros auriculares, siempre y cuando estos sean compatibles con el sonido HD que acabamos de activar.

Debemos actuar con cautela a la hora de realizar modificaciones en las opciones de desarrollador. Muchas de estas pueden mejorar las prestaciones de nuestros dispositivos. Pero al mismo tiempo si no lo hacemos de una forma correcta, podemos interferir el buen funcionamiento de los dispositivos y no nos quedará otra que restaurar de fábrica estos, perdiendo todos los ajustes personalizados que hayamos realizado. Incluso podemos perder nuestra información si no realizamos copias de seguridad previamente a llevar a cabo cualquier modificación. Por lo que es importante ser muy consciente en cada momento de lo que vamos a hacer y los peligros que implican nuestras acciones. Así como evaluar los riesgos frente a los beneficios de alterar la configuración de fábrica de nuestros dispositivos.