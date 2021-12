Este es el mejor truco para el teclado de tu móvil que vas a aprender hoy

A lo largo del día escribimos multitud mensajes y a la hora de redactarlos cometemos erratas que solemos corregir con mayor o menor dificultad. A continuación, te contamos un truco con el que te será mucho más fácil moverte por el texto.

Muévete por el texto con la ayuda del teclado

Las pantallas de nuestros móviles no son tan precisas como nos gustarían, y a veces colocar el cursor en el lugar deseado nos puede llevar algún tiempo. Si a eso le añadimos un tamaño de texto pequeño y unos dedos grandes, tendremos bastante dificultad para situarnos en la parte de la pantalla que queramos. Pero con este truco será mucho más fácil. Android dispone de una gran variedad de atajos y trucos, aunque es casi imposible conocerlos todos. De vez en cuando descubrimos alguno, ya sea de forma inesperada, o porque alguien lo ha descubierto y nos lo cuenta.

Nuevas funciones en GBoard | Foto de NordWood Themes en Unsplash

Como ya hemos comentado es frecuente tener problemas a la hora de colocar el puntero en un lugar determinado de un texto por la imprecisión de las pantallas. Pero con este truco, no perderemos tiempo intentando colocarnos en la posición dentro del texto donde queremos situarnos para editar el texto. Será tan sencillo como usar la barra espaciadora para ello, te contamos cómo.

Cuando redactamos un mensaje y nos damos cuenta de que hemos cometido un error, queremos añadir o quitar texto en un determinado lugar determinado del mismo, solemos pulsar sobre este para situar cursor. Esto sucede con diferentes resultados, si conseguimos hacerlos exactamente donde queremos, tan sólo editamos lo que queremos cambiar y seguimos con el envío. En el caso contrario, tan solo tenemos que colocar el dedo sobre la barra espaciadora del teclado de Google y desplazar suavemente el dedo, sin levantarlo, en la dirección deseada, podemos colocarlo en el lugar preciso sin tener que recurrir a multitud de intentos.

Un sencillo truco que, ejecutado con paciencia y de forma precisa, nos evitará tiempo y frustraciones a la hora de situarnos en el lugar adecuado. Puede parecer una tontería, pero una vez que lo aprendemos no dejaremos de usar gracias a lo fácil que es ejecutarlo y las ventajas que nos ofrece, sobre todo a quienes tienen los dedos grandes para moverse por teclados pequeños, lo que les supone cierta dificultad. No sólo funciona en el teclado de Google sino que también podemos usarlo con otros teclados de terceros. Por lo que sabremos si funciona en estos, llevando a cabo una sencilla prueba, ya que de este truco no se habla en ningún manual ni tutorial de uso de estos.